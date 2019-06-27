«البيئة» تحدّد شروط تداول لقاح الحمى القلاعية في الدولة

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

حددت وزارة التغير المناخي والبيئة شروط تداول لقاح الحمى القلاعية في الدولة، وأهمها أن تكون المادة المستخدمة في تثبيط الفيروس أو تنشيط المناعة معتمدة من قبل المنظمات العالمية والمختبرات المرجعية.

وأكدت الوزارة، في قرار أصدرته أخيراً، السماح بتداول لقاح الحمى القلاعية في الدولة وفق اشتراطات، منها احتواء اللقاح على عترات أساسية هي (iran 05)، و(وAsia 1 shamir)، و(Omanisa)، مع جواز إضافة عترات أخرى للقاح، هي (O1BFS) و(SAT2 Eritrea)، و(A Sau95 or AGVILL 2015)، و(o_3039).

وأفاد القرار رقم 69 لسنة 2019 بأن من تلك الشروط إرفاق شهادة معتمدة من السلطات المختصة ببلد المنشأ أو من مختبر مرجعي، تفيد بأن اللقاح آمن وفعال ومعقم وذو فعالية، وأن تكون أسماء العترات واضحة على البطاقة التعريفية للقاح.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار أخذ في الاعتبار القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002، في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013، في شأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية.