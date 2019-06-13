بلدية رأس الخيمة تضبط 70 منشأة غذائية مخالفة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

قالت مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، شيماء الطنيجي، إن مفتشي الإدارة ضبطوا 70 منشأة غذائية مخالفة للمعايير الغذائية والصحية والبيئية، خلال شهر رمضان الماضي، كما تم إنذار 49 منشأة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم تكرارها لتفادي المخالفات والغرامات المالية.

وأوضحت أن المخالفات الغذائية والصحية تركزت حول عدم توفير فواتير شراء للدواجن الحية من مصادر معتمدة ومرخصة في المنشآت الغذائية المخالفة، وعرض أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع.

وأضافت أنه تم ضبط منشآت لبيع اللحوم والدواجن غير ملتزمة بشروط الحفظ والتعبئة والتخزين للحوم والدواجن في درجات برودة معينة، كما تم ضبط منشآت غير ملتزمة بالنظافة العامة وعدم توافر الشروط الصحية المطلوبة للممارسة نشاطها.

وأشارت الطنيجي، إلى أنه تم ضبط عدد من المركبات تنقل اللحوم بسيارات غير مبردة، إضافة إلى ضبط محال لبيع اللحوم والدواجن مخالفة لاشتراطات ألواح التقطيع الصحية، متابعة أن من المخالفات الصحية التي تم ضبطها تخزين منتجات غذائية بشكل غير صحي، وتكدس المواد داخل الثلاجات وأماكن العرض.

وأوضحت أنه تمت مخالفة بعض المنشآت لعدم وجود تصريح البيع خارج المحل ومخالفة النشاط المصرح به بتداول مواد غذائية غير مصرح بها، كما تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان التخزين الجيد للمواد الغذائية وعدم تكديسها داخل الثلاجات وأماكن العرض ومخالفة المنشآت التي تقوم بممارسة نشاط غير مصرح به أو تداولت مواد غير مصرح بها للنشاط المحدد.