«الصحة» تعلن عن برنامج الأطباء الزائرين خلال يونيو

المصدر: دبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن جدول الأطباء الزائرين لمستشفياتها خلال شهر يونيو الجاري، والذي يضم 16 طبيباً من نخبة الأطباء والاستشاريين، بالإضافة إلى فريق من خمسة استشاريين في تخصصات حيوية ونادرة.

وسيقدم الأطباء الزائرون خدماتهم الطبية والعلاجية للمرضى في تخصصات عدة، منها طب الأطفال العصبي وأمراض الدم عند الأطفال وأمراض القلب التداخلية والجراحات الروبوتية وجراحة مفصل الكتف السكري والغدد الصماء، وتخصصات المسالك البولية وأمراض القلب عند الأطفال، والاضطرابات النفسية وجراحة البدانة، وأمراض النساء والولادة، والأمراض الصدرية واضطرابات النوم، وأمراض الكلى لدى الأطفال.

ويستفيد من خدمات الأطباء الزائرين لشهر يونيو المرضى المراجعين في مستشفيات عدة، منها القاسمي للنساء والأطفال والولادة والكويت والقاسمي وكلباء بالشارقة وعبيدالله برأس الخيمة والأمل للصحة النفسية بدبي.

وأكد مدير مكتب الأطباء الزائرين الدكتور سلطان أحمد الشريف حرص الوزارة على استقدام أهم الكفاءات العالمية في التخصصات الطبية المعقدة والنادرة، بهدف تطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، ومواكبة التطورات والمستجدات على الساحة الطبية العالمية، وإثراء خبرات الكوادر الطبية بالوزارة والاستفادة من الخبرات العالمية بما يتوافق مع الاستراتيجية الصحية الوطنية ورؤية الإمارات 2021، الهادفة إلى توفير خدمات صحية بمعايير عالمية.