إغلاق مصنع لمنتجات الألبان في العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أول من أمس، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية «مصنع العالمية لمنتجات الألبان والعصائر»، والتي تحمل رخصة تجارية رقم IN-1001188، وتقع في العين الصناعية بمدينة العين، نظراً لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008، بشأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، المهندس ثامر راشد القاسمي، إن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار حصول المنشأة على مخالفات، وعدم التزام مسؤوليها ببنود المخالفات المحررة سابقاً، وعدم اتخاذهم الإجراءات التصحيحية اللازمة، وتكرار بنود الإنذارات والمخالفات بصورة مستمرة، وعدم التزامهم كذلك بالحفاظ على المستوى الصحي، ما يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وكشف القاسمي عن أبرز الأسباب التي أدت لاتخاذ قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة، والتي تمثلت في عدم التزام المنشأة بالنظافة العامة، ووجود نشاط للحشرات في أماكن متعددة ضمن مناطق الإنتاج، إلى جانب وجود منتجات في البراد لا تحمل بطاقة غذائية، ووجود منتجات تحمل تاريخ إنتاج غير حقيقي، مؤكداً أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها أسباب المخالفات، وموضحاً أن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة سبقه توجيه ثلاث مخالفات للمنشأة، خلال مارس الماضي، ومايو الجاري، لتكرار المخالفات.

- عدم التزام المنشأة بالنظافة العامة أبرز المخالفات المضبوطة.