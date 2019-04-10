"الصحة": مكمل غذائي يدَّعي تنظيف الشرايين غير مسجل في الدولة

المصدر: الامارات اليوم - دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من مخاطر شراء الأدوية من المواقع الإلكترونية أو الاعتماد على إدعاءاتها، ومن تناول مكمل غذائي من خميرة الأرز الحمراء يدَّعي القدرة على تنظيف الشرايين، وأكدت أن المنتج المذكور غير مسجل في الوزارة وغير معروف المواصفات، وأن جميع المعلومات المتداولة عنه مضللة، وغير علمية وتؤدي لمخاطر صحية على مرضى الكولسترول وضغط الدم.

وفي التفاصيل رصد فريق التفتيش الالكتروني التابع للوزارة، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل بملامح آسيوية يتكلم بلغة انجليزية ويستعمل مفردات عربية، يروج لمنتج طبيعي يحوي خميرة الأرز الحمراء، مدّعياً قدرته على تنظيف الشرايين، والتخلص من الكولسترول والدهون وضغط الدم العالي والوقاية من الجلطة القلبية، ويسهم بتحسن الدورة الدموية وارتفاع النشاط البدني وتحسّن الذاكرة ونمط النوم. وذلك بعد استعمال المنتج لمدة شهر.

الترويج لمكملات غذائية مجهولة المصدر وغير مرخصة غير مقبول أخلاقياً

وأوضح الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الترويج لاستخدام مكملات غذائية مجهولة المصدر وغير مرخصة من الهيئات الدوائية العالمية والجهات الصحية بالدولة، يعتبر أمراً غير مقبولٍ أخلاقياً وطبياً، وقد يترتب عليه مخاطر صحية، نظراً لعدم وجود دراسات وبيانات كافية عن المنتج ومواصفاته.

وحذر بشدة أفراد المجتمع من المخاطر الجسيمة، الناتجة عن قيام بعض زوار مواقع التواصل الاجتماعي بشراء مثل تلك الأدوية والمكملات الغذائية عبر الانترنت لتصلهم الى باب منزلهم، تماما مثلما يشترون الساعات والملابس والأجهزة الالكترونية. وقال: "إن شراء الأدوية عن طريق الإنترنت ظاهرة موجودة في جميع دول العالم، مشيراً إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع لديها إجراءات مشددة للحد من دخول هذه المكملات لسوق الدولة، ومنها وجود موظفين تابعين للوزارة مع موظفي الجمارك في مطارات الدولة ومنافذها، وعند ضبط أي منتج منها عن طريق أجهزة التفتيش تحول إليهم، ومن ثم يتم إتلافها".

منتجات طبية غير مسجلة

وحذّر الأميري من مغبة تداول مثل هذه المنتجات غير المسجلة إلا بعد التأكد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهي الجهة المنوط بها الإعلان عن الأدوية المعتمدة على مستوى الدولة. وقال إن مواقع التواصل الاجتماعي بيئة إيجابية ولكن قد تستغل لبعض الادعاءات الكاذبة. ويسعى البعض وراء زيادة عدد المتابعين باستغلال ما يشغل الناس من علاجات للأمراض المزمنة وغيرها بعيداً عن الأدوية المعتمدة والمرخصة. وللأسف تحظى هذه النوعية من المعلومات بمصداقية لدى بعض أفراد المجتمع، ويتم مشاركتها أو نسخها ونشرها في المنتديات ومجموعات التراسل الاجتماعي نظراً لسهولة التعامل مع تطبيقات "سوشيال ميديا".

توقف المرضى عن استخدام الأدوية نتيجة المعلومات المضللة يسبب مضاعفات خطيرة على المرضى

ونبه د أمين إلى أن هذه المعلومات المضللة التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي تهدد بفقدان ثقة المجتمع بالعلاجات الاكلينيكية المعتمدة من الهيئات الصحية العالمية، التي صرفت عليها شركات الأدوية سنوات من الأبحاث ومليارات الدولارات، وخضع اعتمادها إلى مئات التجارب والاختبارات، كما تصرف وزارة الصحة ميزانيات ضخمة على توعية المجتمع بعدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة التي قد تتسبب بتوقف المريض عن تناول الأدوية أو تعديل الجرعات الدوائية، دون الرجوع لممارسي الرعاية الصحية. وبالتالي تسيء إلى سمعة البرامج والأدوية المستخدمة في دولة الإمارات، كما تقلل من ثقة المريض بالمنظومة الدوائية والأدوية المستخدمة.

وجوب التحقق من الوزارة في حال تداول أدوية أو مكملات في "السوشيال ميديا" للتأكد من ترخيصها

وأكد الأميري على تعرض المروجين لهذه المعلومات المضللة إلى المساءلة من قبل السلطات المختصة في الدولة، لأن ذلك يمس الأمن الصحي في الدولة، حيث أن إنتاج الإشاعات أو تداولها التي من شأنها المساس بالنظام الصحي تعتبر مخالفة معلوماتية، وأكد أن وعي المجتمع في الدولة ضد الإشاعات المضللة في مجال الأدوية والمستحضرات الطبية، يدعم جهود التوعية التي تقوم بها وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية. وفي حال رغبة أفراد المجتمع بالتأكد من أي معلومات تخص سلامة المنتجات الصحية المسجلة في دولة الإمارات والتعاميم الصادرة عنها، التواصل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البريد الالكتروني pv@moh.gov.ae أو عبر الرابط الالكتروني لموقع الوزارة

.moh.gov.ae/ar/Services/Pages/TaminiService.aspx .