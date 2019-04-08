40 % خصماً على الخدمات الطبية غير المغطاة بالتأمين الصحي لأعضاء «فزعة»

المصدر: أحمد عابد ــ أبوظبي

أطلق صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، أمس، خدمة «فزعة هيلث»، التي توفر خصماً بنسبة 40% على الخدمات الطبية غير المغطاة بالتأمين الصحي للأعضاء المنتسبين لبرنامج «فزعة»، إضافة إلى توفير باقات السياحة العلاجية للأعضاء، بالتنسيق مع مستشفيات خارج الدولة، وخدمة أولوية حجز المواعيد، وغيرها من المزايا.

ويستفيد من الخدمة نحو 30 ألف شخص من حاملي البطاقات الذهبية والفضية والبلاتينية، فيما بلغ إجمالي عدد أعضاء برنامج فزعة 370 ألف عضو من 228 جهة حكومية وشبه حكومية، وبلغ عدد الجهات والشركات العارضة للخصومات والمميزات 112 جهة، وتبحث الوزارة ضم جهات أخرى.

وقال مفتش عام وزارة الداخلية، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن برنامج فزعة يحظى بمتابعة واهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في الوزارة، مشيراً إلى أن برنامج فزعة يهدف للوصول إلى المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

من جانبه، قال مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في الوزارة، العضو المنتدب لـ«فزعة»، المقدم أحمد بوهارون، إن إطلاق «فزعة هيلث» يأتي ضمن توجيهات القيادة لتعزيز أنماط الحياة الصحية لمجتمعنا، مضيفاً أن الخدمة تشتمل على توفير خصم 40% على الخدمات الطبية غير المغطاة بالتأمين الصحي لأعضاء «فزعة»، وتقديم مميزات وخدمات إضافية أخرى في مختلف التخصصات الطبية.

وكشف بوهارون أن عدد الجهات الصحية المشاركة في الخدمة وصل إلى 14 جهة، إضافة إلى بعض المستشفيات والمراكز الطبية خارج الدولة، مشيراً إلى أن الخدمة توفر باقات السياحة العلاجية للأعضاء، بالتنسيق مع مستشفيات خارج الدولة، تنظمها شركة «إمارتس سكاي» التابعة لـ«فزعة»، تتضمن أفضل أسعار حجوزات التذاكر والفنادق والمواصلات، وتكاليف العلاج، وتتميز هذه الخدمة بمنح أعضاء البرنامج أولوية حجز المواعيد، وغيرها من المزايا التي سيتمكن الأعضاء من خلالها من الحصول على أعلى مستويات الخدمة والعناية الصحية في أنحاء الدولة.

وأكد الشامسي توسيع خدمة «فزعة هيلث» مستقبلاً لتشمل أسر الأعضاء.

زراعة النخاع الشوكي

قال عضو لجنة العلاج الطبي بصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، الدكتور إسماعيل سلامة، إن اللجنة نجحت في الحصول على خصم من مستشفى فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأميركية لعمليات زراعة النخاع الشوكي 50%، وأصبحت كلفة العملية 400 ألف دولار، بعد أن كانت 800 ألف.

وأكد أن اللجنة تبحث مع عدد من المستشفيات في تايلاند لتقديم عروض خصومات قوية لأعضاء البرنامج.