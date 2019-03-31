"الصحة" تسحب دواء لعلاج التهاب المفاصل والربو والجهاز المناعي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب تشغيليتين من المستحضر الدوائي Gupisone Syrup Lot No:0001&0002، من انتاج شركة Julphar، الذي يستخدم لعلاج التهابات المفاصل واضطرابات الجهاز المناعي والربو، لوجود المادة الحافظة بنسب أقل من الحدود المسموح بها .

وحسب التعميم الإداري الذي أصدره الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية الدكتور أمين حسين الأميري، فإن الوزارة وبعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983، بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، والقرار الوزاري رقم 366 لسنة 2010 بشأن الإعلان عن سحب أو تعليق أو وقف أو منع تداول المنتجات الدوائية والطبية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررت سحب تشغيليتين من المستحضر الدوائي المذكور.

وحسب الوزارة فإن مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، قد قام بتحليل المنتج المذكور، لغرض التأكد من الجودة، وبينت نتائج التحليل المخبري أن نسبة المادة الحافظة أقل من الحدود المسموح بها.

وطالبت الوزارة الشركة المصنعة بسحب التشغيليتين المذكورتين من القطاعي العام والخاص، مشددة على كافة ممارسي الرعاية الصحية في الدولة بعدم استخدام التشغيليتين إن وجدت لديهم، كذلك على الصيدليات وقف صرفهما، وإعادتهما إلى المورد.

وأكدت أنه في حال حدث أية مضاعفات صحية ناتجة عن استخدام الدواء، بضرورة التواصل مع الوزارة لاتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة .