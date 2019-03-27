«صحية الوطني» تنتهي من مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

انتهت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، في دبي، برئاسة سالم الشامسي، من مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب.

وأفاد الشامسي بأن اللجنة انتهت، من مناقشة مواد مشروع القانون الذي يتكون من 36 مادة، لافتاً إلى أن ممثلي وزارة الصحة حضروا الاجتماعات التي ناقشت مواد مشروع القانون، لتفسير المصطلحات الطبية.

وأوضح أن اللجنة بدأت إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، تمهيداً لاعتماده، ثم مناقشته في جلسة بالمجلس. ويهدف المشروع إلى تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية، نظراً إلى مرور أكثر من 10 سنوات على صدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008، في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة، وأصبح من الضروري تحديث القانون بما يتلاءم مع التطورات.