«الصحة» تسحب دواء لعلاج الضغط يحتوي شوائب مسرطنة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام تشغيلتين من بودرة التالك، لاحتوائهما على نسب عالية من البكتيريا الضارة، كما سحبت تشغيلتين من مستحضر دوائي يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، لاحتوائهما على شوائب قد تسبب السرطان.

وحذرت الوزارة أيضاً من استخدام مكملات غذائية تحتوي على مادة تهدد حياة مرضى القلب والسكري. وتفصيلاً، أصدر وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في الوزارة، الدكتور أمين حسين الأميري، تعميماً بسحب تشغيليتن من المستحضر الدوائي Zargo 100mg losartan Potassium المستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم، لاحتوائهما على شوائب قد تسبب السرطان، بناء على السحب الطوعي الذي نفذته الشركة المصنعة للدواء، بعدما أفادت تقارير باحتمالية وجود شوائب تصنف بالكيميائية، يحتمل أن تكون مسرطنة.

وأكدت الوزارة أن المنتج مسجل لدى إدارة الدواء لديها، لذا طالبت الشركة المصنعة بسحب التشغيلتين من القطاعين العام والخاص، وطالبت ممارسي الرعاية الصحية بعدم استخدامهما، كما طالبت الصيدليات بالتوقف عن صرفهما. وحسب التعميم، تحمل التشغيلتان اسم Zargo 100،LPF 18001& LPF 18002.

وحذرت في تعميم آخر من استخدام تشغيلتين من البودرة Ajmal sacrifice for her powder، المستخدمة في العناية الشخصية وأغراض التجميل، بعدما أظهرت التحاليل احتواءهما على نسبة عالية من البكتيريا الضارة، تتجاوز الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

وأكدت الوزارة أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك، مطالبة وزارة التغير المناخي والبيئة، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وبلدية دبي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لسحب التشغيلتين من الأسواق، ومنع تداولهما واستيرادهما، علماً بأنهما غير مسجلتين لدى إدارة الدواء في الوزارة. وتحمل التشغليتان اسم Ajmal sacrifice for her powder – A7867012، وتنتهي صلاحيتهما في أغسطس 2021، والتشغلية رقم A7867068، التي تحمل تاريخ انتهاء صلاحية 9-2023.

وحذرت الوزارة في تعميم ثالث من استخدام المكملات الغذائية Black Horse، بعدما أثبتت نتائج التحليل المخبري احتواءها على مادة دوائية غير معلن عنها، قد تسبب انخفاضاً حاداً في ضغط الدم، قد يصل إلى مستوى خطر، ويشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب والسكري وارتفاع نسبة الدهون بالجسم.