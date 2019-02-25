«صقر الحكومي» يفتتح عيادة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

افتتح مستشفى صقر الحكومي في رأس الخيمة، أمس، وحدة متطورة لفحص سرطان الثدي المبكر، باستخدام أحدث الأجهزة الطبية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 30 مريضاً يومياً.

وقال مدير المستشفى، محمد راشد بن أرشيد الحبسي، لـ «الإمارات اليوم»، إن افتتاح العيادة يأتي ضمن خطة لتطوير الخدمات الطبية والتخصصية في المستشفى، إذ تعتبر الأولى المختصة في فحص الثدي به، وأوضح أن العيادة ستقلل فترة الانتظار لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، لأنها مخصصة للكشف المبكر عن أمراض الثدي والسرطان المبكر.

وأضاف أن العيادة مزودة بجهاز الماموغرام لفحص الثدي للكشف عن الخلايا السرطانية المبكرة، إضافة إلى جهاز السونار.

ودعا المراجِعات إلى الاستفادة من العيادة الجديدة، وإجراء الفحوص اللازمة بشكل مستمر للاطمئنان على حالتهن الصحية.

وأشار إلى أن المستشفى افتتح، أمس، أيضاً، عيادة الألم، في قسم العيادات الخارجية. وهي مختصة في فحص مرضى آلام المفاصل، والشقيقة، والعمود الفقري.