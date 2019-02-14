«الصحة» تطلق استراتيجيتها للابتكار 2019-2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع استراتيجيتها للابتكار 2019-2021 ضمن أجندتها لمستقبل الرعاية الصحية، تحت شعار «ريادة في الابتكار - نظام صحي بمواصفات عالمية»، في إطار فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2019 «ابتكر للصحة».

ويهدف شهر الإمارات للابتكار إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار، وتحفيز أفراد المجتمع، على تصميم ابتكارات، تسهم في تطوير أنماط الحياة، وفق رؤية مستقبلية.

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، إن شهر الإمارات للابتكار يعتبر أكبر مبادرات الابتكار في العالم، ومنصة مستدامة تتخطى حدود المستقبل لتعزيز مكانة الإمارات الريادية في ميادين التنافسية العالمية، وفق مساقات «الاستراتيجية الوطنية للابتكار» التي أطلقتها القيادة، بهدف جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وفي إطار تحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021، و مسيرتها الفريدة نحو مئوية الإمارات 2071.

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، رئيس لجنة الابتكار، الدكتور يوسف محمد السركال إن الاستراتيجية تشمل أربعة محاور رئيسة وهي؛ ريادة في الرعاية الصحية، والبحث والتطوير، ومجتمع صحي، وعمليات وخدمات رائدة، كما تستند إلى خمسة ممكنات تشمل رأس المال البشري لتطوير إمكانات الابتكار والبحوث، وإنشاء منصة لتبادل المعلومات، بالإضافة إلى تسهيل طرق صرف التمويل للابتكارات في المجال الصحي، والاستفادة القصوى من التطوّرات التكنولوجية المتقدمة، وبناء شراكات لدعم الابتكار والبحوث.

الاستراتيجية تحت شعار «ريادة في الابتكار - نظام صحي بمواصفات عالمية».