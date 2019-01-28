إطلاق السجل الوطني لصحة الطالب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة «السجل الوطني لصحة الطالب»، في إطار مشاركتها بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2019 المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

ويمثل السجل الوطني لنمو الطالب منصة إلكترونية وطنية وقاعدة بيانات مستقبلية، تستهدف المرحلة الأولى لمبادرة سجل نمو الطالب خدمة البرنامج الوطني لمكافحة السمنة عند الأطفال واليافعين، إحدى مبادرات المؤشر الوطني «نسبة الأطفال الذين يعانون السمنة»، ويتم من خلال هذا السجل حصر حالات زيادة الوزن والسمنة لدى طلاب المدارس في الدولة في الفئة العمرية 5 – 17 سنة بشكل سنوي بدقة وسرعة، بالإضافة إلى توفير معلومات حول أنماط غذاء الطلاب ومستوى النشاط البدني لكل منهم وغيرها من السلوكيات الصحية التي تسهم في الوقاية من زيادة الوزن والسمنة.

كما أعلنت الوزارة عن إطلاق خدمة «أكتيست» لإدارة مرض السكري، التي تُعد أول خدمة لمراقبة ومعالجة مرضى السكري (عن بُعد) في العالم.

وتوفر «أكتيست» خدمات المراقبة عن بعد وإدارة العلاج لمرضى السكري الخارجيين، فضلاً عن المساهمة في توفير البيانات الصحية الواقعية والصحيحة والموثوقة للسجل الوطني الطبي الموحد.

كما أعلنت الوزارة عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتقليل من وقت الانتظار في أقسام الطوارئ، بهدف إدارة العمليات التشغيلية للمستشفيات باستخدام مركز العمليات PACE الذكي للرعاية الصحية.