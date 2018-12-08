جمع 4023 طن مخلفات من أماكن احتفالات اليوم الوطني في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أفاد مركز إدارة النفايات في أبوظبي (تدوير) بأنه خصص للعمل في مناطق احتفالات اليوم الوطني 500 عامل نظافة، بمعدل يومي، لتقديم خدمات الكنس اليدوي والتلقيط بمناطق الاحتفالات والحدائق العامة في إمارة أبوظبي، خلال إجازة اليوم الوطني، بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 70 آلية إضافية يومياً لتقديم الخدمات خلال إجازة اليوم الوطني، مشيراً إلى أنه تم جمع 4023 طناً من النفايات، خلال فترة الاحتفالات باليوم الوطني.

وأوضح المركز، لـ«الإمارات اليوم»، أنه قام بالتركيز على مناطق الاحتفالات الرسمية والحدائق العامة، خلال فترة الإجازة، والتي شملت كورنيش مدينة أبوظبي، والمنطقة الخارجية لمدينة زايد الرياضية، ومنطقة المبزرة الخضراء في مدينة العين والحدائق العامة، وذلك لكثرة المترددين عليها خلال الإجازة، وضمان نظافتها وجاهزيتها طوال الوقت.

وأشار إلى أن آلية العمل، التي تم اتباعها خلال المناسبات والاحتفالات التي تشهد تجمعات كبيرة من الجمهور، تتضمن الإشراف على عمليات الجمع والنقل من قبل مشرفي نظافة في الفترة الصباحية والمسائية، حيث يتم وضع خطة عمل تشمل الآليات والعمالة المستخدمة لكل مدينة ومنطقة، واستنفار جميع المشغلين البيئيين، ليكونوا على أهبة الاستعداد للحدث، مع وضع فرق طوارئ من أجل الاستجابة السريعة.