«الرقابة الغذائية» يغلق مطعم «أبوشقرة» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أمس، قراراً بالإغلاق الإداري بحق مطعم وحاتي أبوشقرة، ببرج الكورنيش في أبوظبي، نظراً إلى مخالفة المنشأة للقانون رقم (2) لسنة 2008، في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي، والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً إلى خطورتها على الصحة العامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز، المهندس ثامر راشد القاسمي، إن تقرير إدارة الرقابة الغذائية في الجهاز أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار حصول المنشأة على المخالفات، وعدم التزام مسؤول المنشأة ببنود المخالفات المحررة سابقاً، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة، ما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكد أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها أسباب المخالفات، مؤكداً أن قرار الإغلاق الإداري سبقه توجيه مفتشي الجهاز إنذاراً نهائياً، وتحرير ثلاث مخالفات لهذه المنشأة للأسباب نفسها، خلال سبتمبر الماضي ونوفمبر الجاري، لافتاً إلى أن المخالفات، التي أدت إلى إصدار قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة، تتمثل في عدم استيفاء نسبة تدريب العاملين في المنشأة، وعدم الالتزام بتوفير مكافحة الحشرات، وعدم الالتزام بالنظافة العامة في المطبخ.

وأضاف القاسمي أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة، يأتيان في إطار جهود الجهاز التفتيشية لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيداً على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الجهاز، مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية، الرامية إلى التأكد من تقيدها بكل اشتراطات السلامة الغذائية.

وناشد الجمهور بالتواصل مع الجهاز والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، مثل عدم الالتزام، أو الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حتى يقوم مفتشو الجهاز باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع.

قرار الإغلاق الإداري

سبقه توجيه إنذار

نهائي وتحرير 3

مخالفات للمنشأة.