«طوارئ» مستشفى الذيد يستقبل 13 ألف حالة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أكد مدير مستشفى الذيد، أحمد عبيد الخديم، أن الخدمات الصحية في المستشفى شهدت تطوراً ملحوظاً، بعد تزويد المستشفى بأحدث التقنيات والكوادر المتخصصة لتقديم أرقى مستوى من الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن قسم الحوادث والطوارئ استقبل 13 ألفاً و609 حالات، وبلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 9018.

وأوضح أن المستشفى يقدم خدمات تشمل الجراحة والباطنية والنسائية، والأطفال والعيون والجلدية، والعظام والأنف والأذن والحنجرة، وجراحة المخ والأعصاب وغسيل الكلى، يقدمها 273 من الكادر الطبي والفني والتمريضي.

وكشف عن إضافة واستحداث ثلاثة أسرّة في وحدة العناية المركزة، شاملة المعدات والتجهيزات الطبية، ليصبح عدد أسرّة العناية المركزة سبعة، لافتاً إلى أن توسعة العناية المركزة جاءت وفق متطلبات استقبال الحالات الحرجة، بهدف تسريع الخدمة الصحية وضمان جودة الرعاية الصحية في مختلف الحالات المرضية.

وأضاف أنه تم توريد واستبدال الأجهزة والمستلزمات الطبية خلال السنوات الثلاث الماضية، وتم تحديث غرف العناية المركزة وتوفير أجهزة تعقيم وتخدير واستبدال عدد من الأسرّة والمعدات والأثاث الطبي اللازم في المستشفى، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي، وشاشات المراقبة، والأسرّة الحديثة، وغيرها من المعدات.

وبيّن أنه يجري حالياً عمل صيانة شاملة للمستشفى من قبل وزارة تطوير البنية التحتية، شملت صيانة المختبرات، وجناح الولادة، وأقسام النسائية والأطفال والعزل والجراحة والباطنية، والصيدلة، والمطبخ، والمستودعات الطبية والملفات الطبية، ومدخل المستشفى الرئيس والإدارة والخدمات.