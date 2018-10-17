صحة دبي تستعرض تطبيق "المزاد الذكي" بمعرض جيتكس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعرض هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها بفعاليات اسبوع جيتكس للتقنية 2018م، عدداً من خدماتها ومشاريعها وتطبيقاتها الذكية المتماشية مع مبادرة الحكومة الذكية والهادفة الى تقديم خدمات سريعة وسهلة وميسرة على مدار الساعة.

ويعد تطبيق "المزاد الذكي" أحد أهم التطبيقات الذكية التي تستعرضها الهيئة خلال مشاركتها بمعرض جيتكس للدورة الحالية والذي ساهم بشكل فاعل في اتاحة الفرصة أمام المستثمرين للمشاركة في مختلف المزايدات التي تطرحها الهيئة مثل تأجير محلات ومساحات في مباني وممتلكات الهيئة، أو بيع المواد الفائضة من أجهزة ومعدات طبية وتقنية، وأثاث وغيرها.

كما يتيح التطبيق المتوفر حاليا باللغتين العربية والانجليزية على متجر اندرويد، ومتجر أبل، المجال أمام الهيئة لتوسيع قاعدة المتعاملين معها في هذا المجال، والوصول الى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع والشركات والمستثمرين لتعزيز وزيادة فرص التنافس على المزايدات ضمن نظام ذكي يتسم بالوضوح والشفافية والحيادية في كافة المزايدات التي تطرحها الهيئة لتوفير الحلول المبتكرة للتسهيل على المتعاملين ضمن مبادئ الريادة والابتكار في عملها.

ويتميز التطبيق بالمرونة وسهولة الاستخدام، وامكانية الاشتراك في المزاد من أي مكان في العالم، كما يتيح المجال للمتعاملين الاطلاع على مزايدات الهيئة وتحميل المستندات المطلوبة والمشاركة بها دون الرجوع الى مقر الهيئة، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز من فرصة المشاركة، حيث تقوم الهيئة بدراسة عروض المزادات المقدمة اليها واعلان أسماء الفائزين عبر هذا التطبيق.