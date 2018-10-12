مذكرة تفاهم لعلاج مرضى العيون المعسرين في الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت هيئة الصحة في دبي ومؤسسة نور دبي، مذكرة تفاهم، تزامناً مع اليوم العالمي للإبصار، تهدف إلى توسيع نطاق مكافحة الإعاقة البصرية، وجميع أمراض العيون للمرضى المعسرين.

وقال مدير عام الهيئة، حميد محمد القطامي، إن المؤسسة نجحت خلال وقت قياسي في ترسيخ مكانتها عالمياً كواحدة من أهم المؤسسات الإنسانية الطبية الرائدة، التي فاق رصيدها الإنساني وإسهاماتها كل حدود التوقعات، ووصل عدد من استفاد من حملاتها المستهدفة مكافحة الإعاقة البصرية ومسبباتها، إلى أكثر من 27 مليون شخص، يمثلون مختلف الجنسيات والأعراق في شتى بقاع العالم، مشيراً إلى أهمية المذكرة لخدمة مرضى العيون المعسرين داخل الدولة.

وأكد القطامي أن ما حقّقته المؤسسة ما هو إلا استلهام لمجمل القيم والمفاهيم الإنسانية التي يتسم بها مجتمع الإمارات، إلى جانب الرسالة التي استمدتها المؤسسة من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقالت الرئيس التنفيذي في المؤسسة، الدكتورة منال تريم، إن المذكرة تدعم الدور المنوط بالهيئة والمؤسسة في ميادين العمل الخيري والإنساني، وبناء مزيد من جسور التواصل المعزّزة للتعاون المثمر والشراكة بين الطرفين، بما يحقق المصلحة العامة، وتبادل المعرفة والخبرات على جميع المستويات، خصوصاً المتصلة بالأنشطة الإنسانية.