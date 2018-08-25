«بلدية الحمرية» تحرّر 10 مخالفات صحية وتُنذر 93 منشأة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نفّذ قسم الصحة العامة في بلدية الحمرية بالشارقة 1198 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية والغذائية في المنطقة، منذ بداية العام الجاري، أسفرت عن تحرير 10 مخالفات صحية، و93 إنذاراً للمواقع المخالفة للأنظمة والقوانين الصحية المتبعة، حسب مدير البلدية مبارك راشد الشامسي.

وأكد الشامسي أن قسم الصحة العامة في البلدية نفذ الزيارات بهدف التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية، واستيفاء كل المنشآت والصالونات لمتطلبات الصحة والسلامة العامة، والالتزام بالقواعد الفنية والقانونية في هذا المجال.

وأضاف أن دور البلدية يبرز من خلال عمل شعبة مكافحة آفات الصحة العامة ووحدة الرقابة الصحية، موضحاً أنها نفذت 396 زيارة تفتيشية على المؤسسات والمواقع والمنازل والمدارس والمنشآت وصالونات الحلاقة التي تشهد ازدحاماً في المناسبات. وتابع أن الحملات شملت التأكد من مدى التزام العاملين بالاشتراطات داخل الصالونات والقواعد الصحية الخاصة بجودة الخدمة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة مرتادي الصالونات، مشيراً إلى أنه خلال الحملات كانت الفرق تتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، والمواد المستخدمة في الصالونات وصلاحيتها وسلامة مصدرها والمعدات المستخدمة وطرق تعقيمها، والنظافة العامة للمحال والنظافة الشخصية للعاملين، وذلك بهدف حماية المجتمع. وأكد الشامسي دور شعبة رقابة الأغذية التي نفذت 802 زيارة تفتيشية على مواقع خدمية، وأخرى تقدم خدمات غذائية، بدءاً من مطلع العام الجاري، متضمنة سلسلة من الإجراءات، وتم رصد وتحرير 10 مخالفات صحية، وتحرير 93 إنذاراً للمواقع المخالفة، لافتاً إلى أن شعبة رقابة الأغذية تركز على الدور التوعوي، من خلال تنفيذ حملات توعية وتثقيف، موضحاً أنها نفذت خمس حملات، استهدفت شرائح مجتمعية عدة، مثل طلبة المدارس وربات البيوت.

وأوضح أن البلدية تسعى إلى تعزيز جهودها مع الدوائر المحلية، والتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية ومدارس المنطقة، بهدف التعريف بأهداف الرقابة الصحية، وترسيخ البرنامج الأساسي للرقابة والتفتيش على الأغذية، بجانب عمل وتنفيذ حملات توعية للعاملين بمواقع تقديم الخدمة الغذائية في المطاعم والكافتيريات والمخابز.

• مفتشو البلدية نفّذوا 802 زيارة تفتيشية على مواقع خدمية وغذائية.