«صحة أبوظبي» تلزم الحجاج بـ 3 تطعيمات قبل السفر

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكدت هيئة الصحة في أبوظبي ضرورة قيام المواطنين، الراغبين في أداء فريضة الحج، بالتوجه مباشرة إلى مراكز الخدمات الصحية، لأخذ ثلاثة تطعيمات ضرورية للحج، قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ السفر لضمان مفعولها والاستفادة منها، وحصول الجسم على أعلى مستويات المناعة ضد الأمراض.

وأشارت إلى أن قائمة التطعيمات الضرورية لهذا العام تشمل ثلاثة لقاحات، تتضمن لقاح المكورات السحائية (الرباعي)، وهو لقاح إلزامي بقرار من المملكة العربية السعودية، للوقاية من التهاب السحايا (الحمى الشوكية)، حيث يتوجب تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول للدخول إلى السعودية، ولقاح الأنفلونزا الموسمية الذي يُنصح به للوقاية من مرض الأنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى لقاح المكورات الرئوية (النيموكوكال)، حيث يُعطى هذا اللقاح للبالغين الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض، وهم الذين يبلغون من العمر 65 عاماً فما فوق، والبالغون المصابون بأمراض مزمنة مثل مرض السكري، وأمراض القلب باستثناء ضغط الدم المرتفع، وأمراض الرئة المزمنة، بما في ذلك المصابون بالربو، والذين يعانون تلفاً في الطحال، أو الذين استؤصل منهم الطحال، والمصابون بأمراض الكبد، والمصابون بأمراض الكلية، والذين يعانون ضعف جهاز المناعة، للوقاية من الإصابة بالالتهاب الرئوي.

وحددت الدائرة خمس نصائح، للمقبلين على السفر لأداء فريضة الحج، تضمنت أخذ اللقاحات اللازمة قبل أسبوعين على الأقل من السفر، وزيارة الطبيب قبل السفر بوقت كافٍ لأخذ المشورة والنصح، وأخذ بعض أدوات الإسعافات الأولية كالشاش، ولاصق الجروح، ومطهر الجروح، بالإضافة إلى غسل اليدين جيداً بالماء والصابون أو معقم اليدين طوال فترة الحج، وشرب كمية وافرة من الماء والسوائل.

• 5 نصائح للمقبلين على أداء فريضة الحج، منها أخذ اللقاحات قبل أسبوعين من السفر.