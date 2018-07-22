«الصحة» تعزز المخزون الدوائي الاستراتيجي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اتفاقية مع شركة «جلاكسو سميث كلاين» بشأن توفير وتدوير المخزون الطبي الاستراتيجي في حالات الطوارئ، والذي يتضمن أصنافاً دوائية عدة لاستخدامها في حالة الطوارئ، بهدف تعزيز الأمن الصحي الدوائي للدولة، استناداً إلى المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2015. وتضمنت قوائم الأدوية المدرجة في الاتفاقية أصنافاً دوائية عدة لعلاج أمراض الجهاز التنفسي، وأمراض الجهاز العصبي، وعلاج الالتهابات، وأمراض الجهاز البولي والتناسلية، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض جهاز المناعة، وعلاج أمراض مزمنة أخرى.

وأشار مدير إدارة مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور عبدالكريم الزرعوني، إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز الأمن الصحي والدوائي، واعتماد سياسات مبتكرة لتعزيز الخطط الاستباقية والاستجابة السريعة للطوارئ من خلال توفير المخزون الدوائي الاستراتيجي، الذي يغطي الاحتياجات لمدة سنة، ويشمل مخزون ستة أشهر من الأدوية الجاهزة للاستخدام، ويتم تشكيل لجنة عمل مشتركة لمتابعة التنسيق بين الطرفين لتنفيذ هذه الاتفاقية والقيام بعمل الزيارات للمنشآت.

وتقوم الوزارة بتسهيل حركة نقل الأدوية الواردة في الاتفاقية وفقاً للقوائم التفصيلية المتفق عليها من أماكن التخزين الى الجهة المراد توصيلها إليها في حالة الطوارئ، وذلك بالاتفاق مع الجهات والإدارات المعنية المتعلقة بالأنشطة الطبية طبقاً للقوانين والنظم الاتحادية المعمول بها في الدولة. فيما تقوم الشركة بتوفير مخزون طبي استراتيجي لديها من الأدوية والمواد المتفق عليها في مستودعات تتبع شروط التخزين المعتمدة وفقاً للقواعد والمعايير.