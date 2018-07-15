«صحة دبي» تطلق مسابقة أفضل بحث علمي احتفاء بعام زايد

المصدر: دبي - وام

أطلقت هيئة الصحة في دبي مسابقة «أفضل بحث علمي عن الإنجازات الصحية والطبية في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، وذلك ضمن سلسلة مبادرات تتبنى تنفيذها الدولة احتفاءً بعام زايد، تشمل العديد من المحاور المتصلة بفكر الشيخ زايد وتوجيهاته واهتماماته، خصوصاً العلمية والثقافية.

وتهدف الجائزة - التي جاءت متسقة مع طبيعة عمل الهيئة - إلى تسليط الضوء على الإنجازات الصحية التي تحققت في عهد الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وإظهار مدى اهتمامه الخاص بصحة الإنسان وسلامته، وما صاحب ذلك من انتشار سريع للمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية في الدولة، وتطور المنشآت الطبية بوجه عام، إضافة إلى دوره وإسهاماته المتعددة في بناء المستشفيات والمؤسسات الصحية المنتشرة في مختلف دول العالم.

وترمي الجائزة إلى إثراء المحتوى العلمي في المؤسسات التعليمية والأكاديمية بأبحاث متخصصة، تلبي احتياجات الأكاديميين والباحثين والطلبة من الدراسات المتخصصة، وحاجتهم إلى تنويع مصادر المعرفة.

وقال رئيس فريق إدارة المعرفة رئيس لجنة «عام زايد» مدير المشاريع في مكتب المدير العام للهيئة، خالد الجلاف، إن المسابقة تنطلق بالتعاون بين «صحة دبي» وندوة الثقافة والعلوم في دبي، مضيفاً أن الهيئة ستتكفل بطباعة الأبحاث الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى، وبتوزيعها على المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والمكتبات، لتعميم الفائدة وتحقيق الأهداف التي ترمي إليها المسابقة، مشيراً إلى تخصيص جوائز مالية تقديراً للفائزين، إذ يحصل الأول على 30 ألف درهم، والثاني على 25 ألفاً، والثالث على 20 ألفاً، إضافة إلى التقدير المعنوي بالغ الأثر الذي سيحققه الفائزون من تنفيذ أبحاث تحمل مواقف ومراحل وإنجازات القائد المؤسس.