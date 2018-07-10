بلدية الظفرة توعي العمال بالإجهاد الحراري

المصدر: الظفرة ــ الإمارات اليوم

نظّمت بلدية منطقة الظفرة حملة توعوية حول الإجهاد الحراري، شملت عدداً من ورش العمل والمحاضرات للعاملين في مواقع البناء والإنشاء، خصوصاً الأماكن المكشوفة.

ونظّم قطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة غياثي، ممثلاً بإدارة تخطيط المنطقة وعلاقات السكان، وبالتعاون مع إدارة الخدمات البيئية والاجتماعية، محاضرة توعوية حول الإجهاد الحراري في فصل الصيف، استهدفت عمال الشركات بالمدينة، وذلك بمركز الخدمات الحكومية المتكامل (تم).

وتضمنت المحاضرة التي قدمها حيدر محمد بابكر، من قسم الصحة العامة، برنامجاً توعوياً لتثقيف العمال، وتعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بمخاطر الحرارة المرتفعة، واحتمالات الإصابة بالإجهاد الحراري.

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة غياثي بالإنابة، محمد هادف المنصوري، إن المحاضرة تأتي في إطار الحملة التي تنظمها بلدية منطقة الظفرة لتشجيع الفئة التي تتطلب أعمالها التعرض لأشعة الشمس، وحث المسؤولين على الالتزام بالقرارات والقوانين والأنظمة المتبعة التي تنظم العمل للعمال في فترة الصيف ووقت الظهيرة.