"صحة أبوظبي" تطلق دليل التشخيص والعلاج الأولي لمرض الربو

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أطلقت دائرة الصحة دليل مقدمي الرعاية الصحية الأولية للتشخيص والعلاج الأولي لمرض الربو، والذي ينقسم إلى دليل خاص بالأطفال حديثي الولادة وحتى عمر 17 عاماً وآخر للبالغين من عمر 18 سنة فما فوق.

وتهدف الإرشادات التي تضمنها الدليل إلى مواصلة تحسين تشخيص وعلاج الربو لدى المرضى، حيث ستسهم في تجنب حدوث حالات الوفاة المبكرة المتعلقة بالربو وتقليل عدد الحالات الحرجة المتجهة إلى أقسام الطوارئ بسبب الربو، وذلك من خلال توفير رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية للمرضى في مرافق الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد للتشخيص وعلاج مرضى الربو وتعزيز دور المريض وعائلته في متابعة خطة العلاج.

وقالت مدير إدارة الصحة العامة في دائرة الصحة، أبوظبي، الدكتورة أمنيات الهاجري "حرصت الدائرة بالتعاون مع عدد من الاستشاريين في علاج الأمراض الصدرية في الدولة على وضع دليل يختص بالتشخيص الأولي لحالات الربو وإدارتها بهدف ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تشخيص وعلاج هذا المرض وتشجيع كافة مزودي خدمات الرعاية الصحية على تبني أهداف ومؤشرات أداء عالمية بهذا الشأن".

وعلى هامش إطلاق الدليل، عقدت دائرة الصحة، أبوظبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ورشة عمل جمعت عدداً من الأطباء العاملين في الرعاية الصحية الأولية، والذين يمثلون جزءاً محورياً من منظومة تشخيص وعلاج الربو. وهدفت ورشة العمل إلى استعراض المستجدّات في تشخيص وعلاج الربو. وقد حضر 67 طبيباً يمثّلون أكثر من 29 منشأة صحية من القطاع العام والخاص.

وجاء وضع هذا الدليل استناداً إلى إرشادات صادرة عن المبادرة العالمية للربو (GINA) والبرنامج الوطني للتعليم والوقاية من الربو (NAEPP) وجمعية أمراض الصدر الكندية، آخذة بعين الاعتبار نظام تقديم الرعاية الصحية لإمارة أبوظبي، فضلاً عن الجوانب الثقافية والاجتماعية المحلية.