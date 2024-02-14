رئيسة وزراء صربيا: الإمارات نموذج يحتذى به في التعليم التقني

أكدت معالي آنا برنابيتش، رئيسة وزراء جمهورية صربيا، أهمية التعليم باعتباره مفتاح نجاح أي دولة، واصفةً تجربة دولة الإمارات في هذا المجال بـ"النموذجية"، لا سيما فيما يتعلق بالتربية البدنية والتعليم التقني في المدارس.

كما أكدت معاليها، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات في دبي، على أثر تطبيق التعليم الإلزامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس جنبًا إلى جنب مع تدابير أخرى لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي ساهم في زيادة الصادرات الصربية في هذا القطاع بشكل ملحوظ.

وأعربت برنابيتش عن رغبة صربيا في الاستفادة من تجربة دولة الإمارات، التي اعتبرتها "العاصمة العالمية للحكومة الإلكترونية"، قائلة: "يمكننا أن نتعلم الكثير من الإمارات في مجال الرقمنة وخدمات الحكومة الإلكترونية، ونحن نسعى باستمرار إلى تحسين خدماتنا في هذا المجال".

وأضافت أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين لتسهيل التعاون في مجال الرقمنة.

وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها كل من الإمارات وصربيا في عام 2022، مشيرة إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستتعزز مع اقتراب الانتهاء من مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA).

وذكرت أن دولة الإمارات تعد من أهم المستثمرين في المشاريع العقارية والزراعية والطاقة في صربيا، واصفةً إياها بـ "أحد أعز أصدقائنا وشركائنا وحلفائنا".

وعبرت برنابيتش عن امتنانها لقيادة وشعب الإمارات على دعمهم لصربيا، خاصة خلال جائحة كوفيد -19، قائلة: "هذه أشياء لن ننساها أبدًا. عندما مررنا بأوقات عصيبة، كنتم معنا. لذلك، يشعر الصربيون بمشاعر قوية تجاه صداقتنا وشراكتنا مع الإمارات. وبصفتي رئيسة الوزراء، سأواصل العمل لتعزيز هذه الشراكة".