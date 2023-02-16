«التوازن بين الجنسين» يعزز الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

بحث مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مجالات التعاون المستقبلي مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بما يعزز علاقات التعاون الوطيدة بين الطرفين، التي تم تتويجها باتفاق تعاون في الاجتماعات السنوية للمنتدى بمدينة دافوس في يناير الماضي، أصبح المجلس بموجبها شريكاً معرفياً للمنتدى، في خطوة تعكس المكانة الرائدة والأدوار المؤثرة لدولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم العربي، وما حققته من إنجازات ملهمة في هذا الملف، مدعومة بتشجيع ورعاية القيادة التي تولي المرأة اهتماماً كبيراً، وتحيطها بكل أشكال الدعم. جاء ذلك خلال لقاء نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المرّي، والمديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، سعدية زهيدي، في ختام مشاركة المجلس بالقمة العالمية للحكومات 2023، ونظم خلالها عدداً من الجلسات الحوارية ضمن «منتدى التوازن بين الجنسين»، برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تم خلالها مناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية لتعزيز التوازن بين الجنسين في المنطقة والعالم،

ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة بمشاركة قادة الفكر وخبراء من حول العالم، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال.

واتفق الجانبان على مواصلة جهود تعزيز التعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك تنظيم منتديات وفعاليات مشتركة لمناقشة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ومدى تكييفها للتطبيق في الدول التي لاتزال تواجه تحديات في التوازن بين الجنسين، بما يسهم في تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بتمكين جميع النساء والفتيات حول العالم.

وأكدت منى المرّي عزم المجلس على مواصلة العمل، وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإيجاد نماذج فعالة ومتطورة تؤكد حصول المرأة على فرص متوازنة من التنمية في كل مساراتها، وتحقيق المستهدفات العالمية المنشودة لهذا الملف، مع وضع التجربة الرائدة لدولة الإمارات في هذا المجال في متناول المجتمع الدولي، للاستفادة مما تتضمنه من إنجازات تحققت من خلال عمل دؤوب تواصل على مدار السنوات الماضية بدعم من القيادة.

من جانبها، أشادت سعيدة زهيدي بالمستوى المتقدم الذي وصلته الإمارات في التوازن بين الجنسين، الذي ينم عن توفر إرادة سياسية تؤمن بدور المرأة كركيزة رئيسة لتحقيق التنمية والازدهار، مؤكدة أن هذه الإنجازات، إضافة إلى البنية التشريعية الداعمة للنوع الاجتماعي، أسهمت في تصدر الإمارات في «تقرير الفجوة بين الجنسين 2022»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومجيئها في المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية ضمن هذا التقرير، هي: التمثيل البرلماني للمرأة، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ونسبة النوع الاجتماعي عند الولادة، ومعدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي.

وقالت إن أمام الإمارات فرصاً هائلة لتحقيق مزيد من التقدم بهذا التقرير في ضوء مواصلتها جهود ترسيخ التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات.

منى المرّي:

«التجربة الإماراتية الناجحة في التوازن بين الجنسين نتاج عمل دؤوب بدعم من القيادة».

سعدية زهيدي:

«أمام الإمارات فرص هائلة لتحقيق مزيد من التقدم وترسيخ التوازن بين الجنسين».