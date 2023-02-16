مذكرة تعاون لتطوير الأداء الحكومي في حكومة عجمان

وقّعت حكومة دولة الإمارات مذكرة تعاون ثنائي مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2023. وهدفت الاتفاقية التي وقّعها وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عمر سلطان العلماء، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، الدكتور سعيد سيف المطروشي، إلى تطوير الأنظمة الحكومية، وتوفير الدعم اللازم لتحقيق الرؤى والأهداف، والتأكد من مدى مواءمة أساليب العمل مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال العلماء إن حكومة دولة الإمارات تتطلع دائماً إلى تبني أفضل الأنظمة الحكومية ونقل الخبرات والمعارف إلى الجهات المختلفة في الدولة لتقديم أفضل التجارب للمجتمع وتحسين جودة حياتهم، مؤكداً أهمية مشاركة هذه الأنظمة الحكومية مع مختلف الجهات في الدولة وخارجها للارتقاء بالأنظمة الإماراتية الحكومية وترسيخ ريادتها، وضمان التطوير المستدام لمستقبل الأداء الحكومي.

من جانبه، أوضح المطروشي أن توقيع اتفاقية نظام إدارة الأداء الحكومي مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، يأتي في إطار توجيهات سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بأهمية العمل بروحٍ واحدةٍ تمثّل الإمارات بحكوماتها المحلية والاتحادية، منتهجةً خارطة واضحة تدعمها منظومة عمل متكاملة من الأنظمة والبرامج والتقنيات الذكية.

ويركز التعاون الثنائي بين مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان على تبادل تجارب الأداء الحكومي الناجحة، والاستفادة من نظام الأداء الحكومي المطبّق على مستوى حكومة الإمارات، وتمكين متابعة أداء مؤشرات العمل ومدى تماشي أساليب العمل مع أهداف التنمية المستدامة.