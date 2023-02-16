أحمد بن محمد يكرّم فريق جامعة «آي إي» الإسبانية

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، فريق جامعة «آي إي» الإسبانية، الذي فاز بتحدي الجامعات العالمي لاستشراف حكومات المستقبل، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين في اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات.

حضر التكريم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ورئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسادوف، وعدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

وفاز المشروع الذي قدمه خريجو جامعة «آي إي» الإسبانية لتميزهم من بين أكثر من 100 طالب من 15 جامعة، من بينها كلية جون كينيدي الحكومية بجامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سلون، وكلية لندن للأعمال، ومدرسة توك للأعمال، في التحدي الذي يعتبر منافسة مبتكرة، هدفها تطوير نهج عمل الحكومات، واستشراف مستقبلها.

ويجسد تنظيم تحدي الجامعات العالمي لاستشراف حكومات المستقبل، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تمكين جيل الشباب من صناعة المستقبل، وتحفيز المواهب والعقول من كل أنحاء العالم على ابتكار آليات للعمل الحكومي تسهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه البشرية.

وتألفت لجنة تحكيم الجائزة من مجموعة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين التنفيذيين في كبرى الشركات المرموقة.