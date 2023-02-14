سعود بن صقر: رأس الخيمة تواكب الفكر الإستثنائي لمحمد بن زايد

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة أن الطموح يمثل هوية دولة الإمارات، وجعل منها نموذجاً فريداً في العالم.

وقال سموه خلال كلمة رئيسة، وجلسة حوارية اليوم بفعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات إن استراتيجية رأس الخيمة ترتكز إلى أربعة أسس، أولها مواطن قادر على صنع مستقبله، وبيئة مصانة تحفظ الهوية التاريخية، وحكومة تبني الجسور للازدهار والتقدم، واقتصاد حيوي مستدام.

وأضاف سموه أن الإمارة تواكب اليوم الفكر الاستثنائي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لإرساء معايير جديدة من الازدهار تراها الأجيال الحالية والقادمة.

وتحدث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن تطور القطاع الاقتصادي بشكل ملموس بالإمارة خلال الأعوام القليلة الماضية، لتسجل أعلى عدد من الزوار في عام 2022 بنمو في القطاع السياحي يصل إلى 50% خلال الأعوام الأربع الأخيرة.

وتابع سموه " أن ثراء أو فقر الدول يستند إلى كفاءة قيادتها، وليس إلى حجم ثرواتها، مؤكداً حرصه على أن يكون فريق عمله، قادر على تحويل التحديات إلى فرص، والصعاب إلى مكاسب".

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