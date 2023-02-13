خبراء العمل الشبابي العربي يستعرضون عوامل تمكين القادة الشباب

أكد خبراء العمل الشبابي العربي الذين شاركوا في سلسلة جلسات الشباب القائد ضمن «الاجتماع العربي للقيادات الشابة» بالقمة العالمية للحكومات بدبي أهمية دور القطاع الحكومي، في تمكين الشباب وصناعة الفرص التي تمكّنه من قيادة مسارات المستقبل.

وضمن فعاليات الاجتماع المنعقد في الدورة التاسعة من «القمة العالمية للحكومات» في دبي، استعرض مختصون في العمل الشبابي عوامل تمكين القيادات الشابة محلياً وعربياً من خلال مشاركة قصص نجاح ملهمة.

وعرضت وزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين، روان بنت نجيب توفيقي، تجربة بلادها في تمكين الشباب القائد، مؤكدةً أن قصة برنامج «لامع» لتمكين الشباب بدأت في القمة العالمية للحكومات في دبي قبل أربع سنوات، بنقاش مثمر حول كيفية بناء المجتمعات البحرينية والإماراتية والخليجية والعربية، بناء على الإيجابية والإيمان والأمل.

وأضافت: «تعلمنا من قادتنا ومن المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد طيب الله ثراه، أن عمليات بناء الأوطان تبدأ من بناء الإنسان وإحساس الشباب بالأمان. وتعلمنا أن هويتنا مشتركة تنبثق من الوحدة والتكاتف والإيمان بالمصير المشترك واهتمام أصحاب الكفاءات بخدمة جميع أبناء المجتمع».

وقالت: «شبابنا معدنهم ذهب فكان برنامج (لامع) لتمكينهم ولإبراز مهاراتهم. والهدف هو الارتقاء بالفرد لترتقي الجماعة. (لامع) شكّل نقطة تحول للشباب، فهو يوفر المساحة حتى يبدع ويبتكر. وأنا من خريجي (لامع) في دورته الأولى. والقيادة مؤمنة بقوة مخرجات هذا البرنامج».

بدورها، قدّمت المؤسسة الاتحادية للشباب بدولة الإمارات مجموعة تجارب، طورها ونفذها الشباب، وأسهمت في تغيير قطاعات حيوية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، أحمد طالب الشامسي: «نريد أن نمكن الشباب ونقدم لهم الفرص التي تؤهلهم لتحمل المسؤوليات. ومن يسع يحصد ثمار تعبه وسعيه. وقيادتنا حريصة على أن تكون برامجنا مصممة خصيصاً لاحتياجات شبابنا».

وقدمت عضو المجلس الوطني الاتحادي، سارة محمد فلكناز، تجربتها ضمن أول مجلس شبابي عام 2016، مبينة أن «المجالس الشبابية في الإمارات تبنى على مخرجات وإنجازات المجالس التي سبقتها، ويمكن لأي دولة أن تتبنى هذا النموذج».

وشرح رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في القيادة العامة لشرطة دبي، الدكتور عبدالله بن أحمد الشيخ، أن «منظومة المجالس الشبابية تمكّن البعثات العلمية للشباب إلى مختلف دول العالم وتجعل منهم سفراء لأوطانهم بأخلاقهم ومبادئهم وثقافتهم وهويتهم».

وقال إن «معدن أبناء زايد هو نفسه، أينما حلّوا حول العالم. وقد أبرزنا نجاح الإمارات حول العالم بأن نجتهد بإخلاص وإتقان في أي ميدان كنا فيه.. في تعلم أو عمل».

من جهتها، عرضت نائب محافظ الإسكندرية جاكلين عازر، لتجربة الأكاديمية الوطنية للتدريب في تمكين الشباب بجمهورية مصر العربية، مبينة أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة كان هو البداية لمسار تمكيني شبابي ناجح في جمهورية مصر العربية.

وأضافت أن «مشروع (حياة كريمة) أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر، مهتم بتنمية الإنسان قبل البنيان، وتطوع فيه نحو 36 ألف شاب وشابة. وأدركت الدولة المصرية أهمية منتدى شباب العالم في إبراز صورة الشباب المصري والعربي فأخرجته في أبهى صورة».

أما تجربة المملكة العربية السعودية في تمكين الشباب، فعرضها رئيس قمة «Y20» للشباب، عثمان المعمر، مبيناً أن مؤسسة «مسك» بالمملكة العربية السعودية عملت على 57 مؤشراً تظهر فروقات شاسعة بين الشباب في الدول النامية والدول المتقدمة.

وبيّن أنه في عام 2020 قامت المملكة العربية السعودية باستضافة قمة مجموعة العشرين ومن ضمنها قمة «Y20 للشباب» فكانت نموذجاً عربياً ناجحاً بامتياز.

وقال المعمّر إن سمات الشباب العربي هي تحمّل المسؤولية والكرم والذكاء الاجتماعي والمنطق، داعياً أن يكون الشباب العربي صوت العقل والتوافق بين الجميع حول العالم.

من جانبه، قدم زيد السلماني، المدير التنفيذي لمركز الشباب في سلطنة عُمان تجربة السلطنة في تمكين الشباب القائد وتعزيز قدراته، قائلاً إن 16 ألف شاب وشابة شاركوا في صياغة رؤية عُمان 2040. وبيّن أنه يتم حالياً العمل على إنشاء خمسة فروع جديدة لمركز الشباب بسلطنة عُمان، والذي تم افتتاحه في أكتوبر 2022.

وأوضح أن المركز استطاع خلال عام 2022 الوصول إلى 26 ألفاً و770 مستفيداً.

روان توفيقي:

«هويتنا مشتركة تنبثق من الوحدة والتكاتف والإيمان بالمصير المشترك».

أحمد الشامسي:

«قيادتنا حريصة على أن تكون برامجنا مصممة خصيصاً لاحتياجات شبابنا».

سارة فلكناز:

«يمكن لأي دولة أن تستفيد من نموذج المجالس الشبابية بدولة الإمارات».