الرئيس المصري يُجري حواراً في القمة العالمية للحكومات

تشارك جمهورية مصر العربية الشقيقة كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات، بوفد رفيع المستوى يترأسه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي سيجري حواراً يستعرض خلاله أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية.

وستكون مشاركة مصر هي الأكبر على مدار دورات القمة الماضية، تأكيداً على عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، الممتدة لأكثر من 50 عاماً، حيث يضم الوفد المصري وزراء وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في العديد من جلسات ومنتديات القمة العالمية للحكومات.

وتميز الحضور المصري في الدورات الماضية من القمة العالمية للحكومات بمشاركة رفيعة المستوى تمثلت في رئيس وزراء ووزراء وعدد من كبار المسؤولين، ما مثل إضافة نوعية وإثراءً للمحاور والنقاشات.

وشهدت المشاركات المصرية في الدورات الماضية من القمة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة مع دولة الإمارات في مجالات التحديث الحكومي، والجوانب الاقتصادية والتعليمية والرياضية، أبرزها الشراكة الاستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030، حيث تشمل هذه الشراكة الأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية والمسرّعات الحكومية.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي، أطلقت حكومة مصر بالتعاون مع حكومة الإمارات، البرنامج القيادي لتطوير وتسريع الخدمات الحكومية في مصر، الذي تم تطويره بناء على تجربة حكومة دولة الإمارات خلال السنوات الماضية.