طلاب من 15 جامعة يتنافسون على ابتكار نهج عمل للحكومات

تستضيف القمة العالمية للحكومات 2023 جائزة تحدّي الجامعات العالمية لاستشراف حكومات المستقبل، التي تستقطب نخبة من ألمع العقول التي تنتمي لـ15 جامعة عالمية، منها كلية جون كينيدي الحكومية بجامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سلون، ومدرسة برينستون للشؤون العامة والدولية، ومدرسة توك للأعمال، وكلية لندن للأعمال، حيث يعمل الطلبة معاً للمساعدة في تشكيل مستقبل الحكومات.

وتعتبر جائزة تحدّي الجامعات العالمية لاستشراف حكومات المستقبل، مبادرة عالمية فريدة تجمع بين ألمع العقول لاستشراف مستقبل الحكومات، حيث يجتمع قادة الغد مع صانعي القرار لمناقشة مستقبل الحكومة والحوكمة وصنع السياسات خلال فترة القمة العالمية للحكومات.

ويشارك في التحدّي خريجو الجامعات في مجالات السياسة العامة، العلاقات الحكومية، العلوم السياسية، وإدارة الأعمال. ويستهدف التحدي مشاركة أفضل الكوادر من أهم الجامعات والكليات في كل قارة.

وتعمل الجائزة على تمكين الشباب وتشجيعهم على الابتكار من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة، حيث يجري تكليف كل فريق باختيار أحد التحديات الرئيسة لتصميم حل يوظف أحدث التقنيات لابتكار نهج حكومي يساعد صناع القرار، ومن ثم تقيم لجنة التحكيم تأثير هذا الحل المبتكر على العمل الحكومي.

وتعمل الجائزة على ترسيخ ثقافة الابتكار، حيث تفتح آفاقاً أمام طلبة الجامعات العالمية للمشاركة بأفكارهم في تقديم خدمات حكومية مبتكرة، كما ترسخ الجائزة التعاون بين الفريق الواحد للعمل معاً على مواجهة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة لها باعتبارهم قادة المستقبل.

وتبرز الجائزة مجموعة من الطلبة المتميزين في مختلف التخصصات ممن ينتظرهم مستقبل في مجتمعاتهم، حيث يعملون على تطوير وتصميم مشاريع ومبادرات من شأنها تطوير حلول استباقية وابتكار أدوات ووسائل كفيلة بجعل المستقبل يبدأ اليوم.

وتتألف لجنة تحكيم الجائزة من مجموعة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى والمسؤولين التنفيذيين في كبرى الشركات المرموقة.

ويمثل كل جامعة في هذا التحدي خمسة من ألمع طلابها للتنافس ضمن 15 فريقاً، حيث يعمل كل فريق على صياغة تصور مبتكر حول أفضل خطة لتحقيق نهج حكومي متطور، ومن ثم يرشح كل فريق أحد أعضائه لتمثيله في تقديم التصور المبتكر أمام لجنة تحكيم متخصصة ورفيعة المستوى وذلك خلال خمس دقائق فقط.

ويجري تكريم الفريق الفائز بجائزة تحدي الجامعات العالمي لاستشراف حكومات المستقبل في حفل خاص يقام في ثالث أيام القمة العالمية للحكومات.