الإمارات أول دولة عربية تستضيف المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقع مركز محمد بن راشد للفضاء، مع الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، عقد تنظيم الدورة الـ71 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، الذي يستضيفه المركز في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2020 في دبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،، وذلك للمرة الأولى في العالم العربي، وفي خطوة تؤكد المكانة العالمية التي وصلت إليها الإمارات في قطاع الفضاء. وقع العقد، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، مدير عام المركز يوسف حمد الشيباني، وﺭﺋﻴﺲ الاتحاد ﺟﺎﻥ ﺇﻳﻒ ﻟﻮﻏﺎﻝ.

وقال الشيباني: «تؤكد استضافة الإمارات للدورة الـ71 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، أكبر مؤتمر متخصص في قطاع الفضاء على مستوى العالم، الحضور القوي للدولة في قطاع الفضاء، والمكانة العالمية المتميزة التي وصلت إليها، والإنجازات غير المسبوقة التي حققتها في ظل دعم القيادة الرشيدة التي توفر جميع الإمكانات لإعداد كفاءات وطنية مؤهلة، أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات وبرامج رائدة في قطاع الفضاء».

وأضاف: «توقيع عقد الشراكة مع الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، دليل على المكانة العالمية للقمة التي باتت مصدر إلهام للحكومات والشعوب».