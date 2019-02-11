أمينة محمد: على القادة الاستفادة من المنصات العالمية المتاحة

المصدر: محمد الرفاعي - دبي

أكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، خلال كلمتها الافتتاحية لأعمال «منتدى أهداف التنمية المستدامة»، أن أهم عوامل تعزيز حوار التنمية المستدامة يتمثل في تعزيز الالتزام بمشاركة التجارب والأدوات والتقارير حول مدى التقدم بما يساعد على تحديد الثغرات، وتسريع وتيرة الخطوات العملية التي تدعم التغيير.

وأشارت إلى أن على القادة الاستفادة من المنصات العالمية المتاحة، مثل القمة العالمية للحكومات، لتبادل المعرفة والدروس المستفادة، بما في ذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي تنظمه الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وشددت على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لبناء مؤسسات حكومية فاعلة وشاملة ومسؤولة، تحت قيادة قوية ومنفتحة على التحول والتغيير على المستويات الوطنية والدولية.