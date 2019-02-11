الأمراض المعدية تهدد حياة 50 مليون شخص بحلول 2050

المصدر: وجيه السباعي ــ دبي

أفاد مدير معهد ماكس بلانك للمواد الغروية والأسطح الفاصلة في ألمانيا، الدكتور بيتر سيبرجر، بأن نحو 50 مليون شخص حول العالم متوقع موتهم بسبب الأمراض المعدية بحلول سنة 2050، مطالباً الحكومات بإعادة النظر في أنظمتها الصحية الحالية، واتخاذ إجراءات وقرارات لحماية الإنسان من أمراض المستقبل. وأوضح بيتر خلال جلسة بعنوان «أمراض المستقبل.. هل نحن مستعدون لها؟» أن مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية أحد أبرز المخاطر التي تواجه الإنسان، التي ترفع نسبة الوفاة من الأمراض المعدية إلى 50%، فيما تشجع اللقاحات الجسم على استقبال العدوى والتصدي لها.

ولفت إلى أن على الدول الإنفاق على ابتكار وتطوير لقاحات للأمراض المختلفة، لتفادي موت مزيد من البشر بسبب أمراض بسيطة.