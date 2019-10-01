إغلاق باب التصويت المبكر لليوم الأول في الشارقة وعجمان‎

المصدر: الشارقة وعجمان - الإمارات اليوم

شهدت أخر 10 دقائق في اليوم الأول للتصويت المبكر في الشارقة وعجمان إقبال لافت، حيث أغلقت أبواب التسجيل والاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء، وتجسدت باليوم الأول من الانتخابات المبكرة للمجلس الوطني الاتحادي في الشارقة وعجمان معاني الانتماء للوطن في خطوة عملية جديدة لتعزيز المشاركة السياسية.

كما أبرز اليوم الأول للتصويت في الشارقة وعجمان دور المواطن الفاعل في عملية صناعة القرار، والمشاركة في إنجاح العملية الانتخابية خاصة وأن المركزين شهدا مشاركة واسعة من جميع الفئئات العمرية.

وأظهر اليوم الأول مستوى الوعي لدى الناخبين المواطنين والمرشحين ودورهم المحوري في تلبية تطلعات قيادة الدولة، والمساهمة في الارتقاء بالعملية الديموقراطية.