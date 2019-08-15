"لجنة عجمان": جاهزية تامة لاستقبال مرشحي "الوطني الاتحادي"

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أكدت لجنة إمارة عجمان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات اكتمال جميع الاستعدادات لاستقبال طلبات المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

واستعرضت اللجنة لدى اجتماعها في مقرها بمتحف عجمان برئاسة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، وحضور أعضائها خطة العمل المتكاملة لاستقبال المرشحين اعتباراً من 18 إلى 22 أغسطس الجاري.

وتطرقت اللجنة إلى آلية التعامل مع أي مستجد يطرأ خلال فترة التسجيل، وكيفية التغلب على أي عائق بالتنسيق الكامل مع اللجنة الوطنية للانتخابات والأجهزة المعنية في الإمارة.

وناقش الاجتماع جميع التفاصيل المتعلقة بعملية التسجيل، بدءاً من جاهزية المقر واستيفاء جميع الخدمات والبنية التقنية، وتخصيص مواقف للمرشحين بما يضمن وصولهم واستكمال إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

وثمّن رئيس اللجنة جهود الأعضاء خلال الفترة الماضية، مبدياً ثقته التامة في قدرتهم على استكمال مرحلة التسجيل بالكفاءة ذاتها.

وحث السويدي فريق العمل على تكثيف الجهود في الفترة المقبلة، وتقديم كل التسهيلات للمرشحين خلال عملية التسجيل لما فيه تسريع الإجراءات ومراعاة أقصى درجات الدقة.

وجدد رئيس اللجنة دعوته أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للمبادرة بالتسجيل بعد توفير واستيفاء متطلبات الترشح التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات.