ملتقى «التعليم أولاً» يعزز الحوار والتكامل في مسيرة تطوير التعليم

نظّمت كلية الإمارات للتطوير التربوي الدورة الرابعة من ملتقى «التعليم أولاً 2026» الذي عُقد في مركز أدنيك أبوظبي تحت شعار «من التأثير إلى منظومة متكاملة»، بحضور نحو 500 مشارك ومندوب من صنّاع القرار والسياسات والتربويين والباحثين والطلبة وأولياء الأمور وممثلي الأسر والمجتمع، في تجسيد عملي لنهج تشاركي يضع المتعلم في صميم المنظومة التعليمية.

وشهدت الدورة تنظيم حلقة نقاشية بعنوان «إيقاع التناغم: مواءمة البيت والتعليم والمجتمع من أجل الطفل»، ناقشت سبل تعزيز التكامل بين الأسرة والتعليم والمجتمع وتطوير سياسات تعليمية تستند إلى احتياجات الطفل والأسرة. كما تضمن الملتقى مرور المشاركين برحلة تفاعلية غامرة، صُمّمت حول إيقاعات مترابطة، هي إيقاع الأسرة، وإيقاع الإرشاد، وإيقاع الانتماء، وإيقاع التوجّه، وإيقاع التناغم، حيث يستكشف الملتقى من خلالها كيف يسهم تكامل أدوار الأسرة والمعلمين وصنّاع السياسات والمجتمع في تشكيل شخصية المتعلم، وصقل مسيرته بصورة متكاملة. كما شهد الملتقى إطلاق كلية الإمارات للتطوير التربوي لمبادرة «نماء»، وهي مبادرة بحثية معنية بالأسرة، تجمع الأسر والمعلمين وأفراد المجتمع ضمن منظومة متكاملة لدعم التعلّم وتعزيز الرفاه والنمو. وتسعى المبادرة إلى تكريم الأسرة باعتبارها شريكاً أساسياً في العملية التربوية، وتعزيز مشاركة الأسر، وترسيخ الرفاه، وتهيئة مساحات للتعلّم المشترك بين الأجيال.

ومن خلال الجمع بين التجارب الحياتية للأسر والرؤى المستندة إلى البحث والخبرات التربوية، ستعمل «نماء» على بلورة رؤى وبناء شراكات تسهم في دعم نمو الأطفال وتطورهم، وتمكّن الأسر من الازدهار، خلال «عام الأسرة» وما بعده.