"الشارقة لصعوبات التعلم" يطلق أول دليل متكامل لصعوبات التعلم وقصور الانتباه وفرط الحركة

أعلن مركز الشارقة لصعوبات التعلم عن إطلاق أول دليل من نوعه في دولة الإمارات يُعنى بصعوبات التعلم وقصور الانتباه وفرط الحركة، وذلك في خطوة نوعية تعكس التزام إمارة الشارقة بتطوير منظومة التعليم الشامل وتعزيز بيئات التعلم الدامجة.

ويحمل هذا الإصدار الذي تم الإعلان عنه خلال الحفل الذي عقد في أكاديمية الشارقة للتعليم، بحضور نخبة من صناع القرار والخبراء في مجال التربية والتعليم، عنوان "الخدمات المتكاملة لصعوبات التعلم وقصور الانتباه وفرط الحركة - معايير وإجراءات"، وهو ثمرة جهود مكثفة بذلها المركز على مدار سنوات ، ويشكل هذا الدليل مرجعًا وطنيًا متكاملاً يستهدف المعلمين، والأخصائيين النفسيين، وأولياء الأمور، والممارسين في ميادين الصحة والتعليم، بهدف توحيد المفاهيم والممارسات في التعامل مع فئة ذوي صعوبات التعلم وفئة اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة.

أداة تعليمية وتدريبية فعالة

ويجسد هذا المشروع أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية المركز في النهوض بجودة التعليم وخدمات الدعم، من خلال إتاحة أدوات مبنية على أسس علمية تساعد المؤسسات على توفير بيئة تعليمية دامجة وفعالة، تستوعب الفروق الفردية وتراعي احتياجات كل طالب.

ويتناول الدليل محاور متنوعة تشمل جميع المراحل التي يمر بها الطالب بدءاً من ملاحظة التحديات، إلى مرحلة التشخيص والتقييم ومن ثم تصميم خطط التدخل الفردية ، كما يتضمن شرحًا موسعًا حول النماذج التعليمية المناسبة، وآليات تعديل السلوك، وأساليب استخدام الوسائل المساعدة في الفصل الدراسي والمنزل.

خطوة رائدة

وأشارت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، إلى أن إطلاق الدليل يُعد خطوة رائدة تُجسّد الرؤية المتقدمة لإمارة الشارقة على صعيد دعم وتمكين الأشخاص ذوي صعوبات التعلم وضمان مستقبل تعليمي نموذجي لهم عبر تبني حلول تعليمية مبتكرة ومستدامة، مشيرة إلى أن الدليل يعدّ مرجعًا علميًا ومهنيًا يُسهم في توحيد المفاهيم والممارسات حول صعوبات التعلم واضطراب فرط الحركة وقصورالانتباه، بما يضمن لهم فرصًا متكافئة للنمو والتطور والمشاركة الفاعلة في المجتمع، كما أن الدليل يمثل إضافة نوعية لجهود مركز الشارقة لصعوبات التعلم نحو إدماج الأسر في الخطط التربوية والعلاجية لذوي صعوبات التعلم، ودعمًا حقيقيًا للمعلمين والمؤسسات التعليمية في تعزيز قدراتهم على بناء خطط تدخل فعّالة تستند إلى أفضل التجارب العالمية.

معايير علمية ومهنية

من جانبها أكدت مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، الدكتورة هنادي السويدي، أن إعداد هذا الدليل وإطلاقه لم يكن مجرد مشروع معلوماتي، بل استجابة علمية وتربوية لحاجة واقعية يواجهها الميدان التعليمي، فهناك تفاوت في فهم صعوبات التعلم وآليات التعامل معها بين المؤسسات، وغالبًا ما يواجه المعلمون وأولياء الأمور تحديات في تحديد كيفية تقديم الدعم المناسب، موضحة أن الدليل يهدف إلى ردم الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسة الواقعية، ويساعد على نقل أفضل الممارسات من بيئات التعليم المتقدمة إلى السياق المحلي، بأسلوب مبسّط وواضح، مع الحفاظ على المعايير العلمية والمهنية، كما دعت إلى ضرورة إدماج محتوى هذا الدليل ضمن البرامج التدريبية للمؤسسات التعليمية، واعتماده كمرجع رئيسي في السياسات التعليمية التي تُعنى بفئة الطلبة ذوي صعوبات التعلم.

تجارب وممارسات عالمية

ويُعد هذا الدليل الأول من نوعه من حيث الجمع بين الجانب النظري والعملي، حيث يضم دراسات لحالات واقعية ونماذج خطط تربوية فردية قابلة للتطبيق في البيئة التعليمية المحلية، مما يجعله أداة تعليمية وتدريبية فعالة، كما يقدم إرشادات للمعلمين في كيفية التعامل مع السلوكيات المرتبطة باضطراب فرط الحركة وقصور الانتباه، ويوفر مسارات دعم تدريجي تُمكّن المعلمين من اتخاذ قرارات مستنيرة في الفصل الدراسي، ويستند الدليل إلى مراجعات بحثية موسعة لأبرز التجارب المتخصصة، إضافة إلى مواءمته مع السياق المحلي لدولة الإمارات.