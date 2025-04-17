دوام مرن بمدارس خاصة في الشارقة لمصابي الحساسية والربو

وجّهت بعض المدارس الخاصة في الشارقة رسائل إلى ذوي الطلبة بشأن مرونة الدوام، أمس واليوم، نظراً إلى التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة، ونصحت فيها ذوي الطلبة الذين يعانون الحساسية والربو، بعدم إحضارهم للمدرسة تفادياً للتعرض لأي ضرر من الطقس، بما يؤثر سلباً في صحتهم، أو إرسالهم مزودين بالكمامات كإجراء وقائي.

وأضافت أنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الطلبة في المدرسة أثناء فترات الغبار، مثل إلغاء جميع الأنشطة في الساحات الخارجية، والتواصل مع الأهالي في حالات الطوارئ، والاستعداد الكامل من الفريق الطبي لتقديم الأدوية اللازمة والإسعافات الأولية عند الضرورة.

وقال مدير مدرسة المعرفة الدولية، سامر سرحان، إن المدرسة أبلغت ذوي الطلبة الذين يعانون حساسية الصدر بعدم المجازفة بإرسال أبنائهم، وذلك التزاماً بمسؤوليتنا نحو سلامة أبنائنا الطلاب، خصوصاً أن هدفنا الرئيس حماية الطلبة من التعرض لأي مضاعفات صحية قد تؤثر فيهم.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن الطلبة الذين لا يعانون أي حساسية أو المعرضين لمضاعفات التزموا الدوام المدرسي بصورة طبيعية، حيث شهدت الفصول إقبالاً طبيعياً من جانب الطلبة، خصوصاً طلبة المراحل الدراسية الأعلى، بينما قررنا إراحة طلبة الحلقة الأولى، أمس واليوم، لأسباب طارئة، على أن يستأنفوا دوامهم الإثنين المقبل.

ومن جانبها، أكدت مديرة مدرسة النور الدولية، الدكتورة وفاء عيوش، أن المدرسة خاطبت ذوي الطلبة لمنع إحضار الطلبة الذين يعانون حساسية الصدر أو أمراض الربو، في إطار مراعاتنا لأبنائنا الطلاب وخوفاً عليهم من تعرضهم لأي أزمات صحية، وأشارت إلى أن المدرسة التزمت عدم التشديد في الغياب، أمس واليوم، مع مراعاة عدم إدخالها ضمن درجات السلوك.

وأوضحت أن المدرسة ألغت الطابور الصباحي، أمس، لحماية الطلبة من الغبار والأتربة، كما منعت إقامة حصص التربية الرياضية في الفناء للطلبة الصغار لحمايتهم من أي مخاطر.

وفي المقابل، أكدت مديرة مدرسة الكمال، فاطمة أبومويس، أن الدوام المدرسي انتظم بصورة طبيعية، أمس، لكن التزمت المدرسة عدم التشديد على الغياب للطلبة، حرصاً عليهم من التقلبات الجوية.