اختبار القبول في المسار المتقدم للعام الدراسي المقبل من 15 إلى 17 الجاري

حددت وزارة التربية والتعليم موعد اختبار القبول للمسار المتقدم - الحلقة الثانية، للعام الدراسي المقبل، من 15 إلى 17 أبريل الجاري.

وأعلنت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة عن البرمجة الزمنية لاختبار القبول في المسار المتقدم، للعام الأكاديمي المقبل 2025-2026، لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن في أربعة مواد دراسية، تضم اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، وذلك ضمن جهود وزارة التربية والتعليم المستمرة لضمان دقة التنظيم، وتكافؤ الفرص بين الطلبة، وتعزيز معايير الجودة في قياس الكفاءات الأكاديمية المؤهلة لهذا المسار النوعي.

ووفقاً للبرمجة الزمنية المعتمدة، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، حددت الإدارات يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، موعداً لاختبار طلبة الصف السادس، أما طلبة الصف الخامس فقد تقرر إجراء اختبارهم يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، على أن يتم التنسيق المسبق مع أولياء الأمور بشأن التوقيت المُخصص لكل طالب، كما سيخضع طلبة الصفين السابع والثامن للاختبار يوم الخميس 17 من الشهر ذاته.

واتفقت معظم المدارس على أيام الاختبار الثلاثة المعتمدة، فيما اختلفت في موعد إجراء الاختبار لطلبة الصفوف المستهدفة، حيث جعلته بعض المدارس على فترتين، فيما اكتفت أخرى بإجرائه مرة واحدة خلال اليوم الدراسي.

وبيّنت الإدارات أن الاختبار سيكون إلكترونياً في مختبرات الحاسوب داخل المدرسة، وسيتضمن أسئلة تغطي أربعة مواد دراسية، تتمثّل في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، وذلك خلال مدة اختبار تمتد لساعتين، كما شددت على منع استخدام الآلة الحاسبة أثناء أداء الاختبار، لضمان قياس القدرات الحقيقية للطلبة في حل المسائل الحسابية.

وفي إطار تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الإماراتية، طالبت المدارس جميع الطلبة بالالتزام بارتداء الزي الوطني أثناء الحضور لأداء الاختبار، وذلك ضمن توجه شامل لغرس الانتماء والاعتزاز بالهوية في مختلف الأنشطة التربوية.

ودعت إدارات المدارس الطلبة إلى ضرورة الحضور إلى المدرسة في موعد أقصاه الساعة 7:45 صباحاً، مصطحبين معهم بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية، حيث لن يُسمح بالدخول إلى قاعة الاختبار من دون التحقق من الهوية.

وأشارت إدارات المدارس إلى أهمية الجدية والالتزام، لضمان الحصول على فرصة القبول في المسار المتقدم، الذي يُعدّ من المسارات التعليمية النوعية التي تركز على إعداد جيل أكاديمي مؤهل للمراحل التعليمية العليا، وقادر على خوض التخصصات العلمية المتقدمة بكفاءة واقتدار، وتمكينه من مواكبة متطلبات المستقبل.