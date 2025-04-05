«التربية» تقيس جودة استخدام الكتب الرقمية في المدارس

أطلقت وزارة التربية والتعليم استبياناً يستهدف قياس آراء طلبة وأولياء أمور وكوادر تعليمية حول جودة الكتب الرقمية في المدارس، ودراسة مدى توافق المجتمع التعليمي معها في المستقبل.

كما يستهدف الاستبيان، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، قياس مدى جودة استخدام الكتب الرقمية في المدارس، والتعرّف إلى الفوائد التي تقدمها، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور في خطوة جادة لتقييم التجربة التعليمية الرقمية.

وطرح الاستبيان تساؤلات حول تحليل مدى فاعلية الكتب الرقمية مقارنة بالكتب الورقية، ودراسة مدى توافق المجتمع التعليمي معها، فضلاً عن جمع المقترحات التي من شأنها تحسين تجربة استخدامها في المستقبل.

ارتكز الاستبيان على محاور مختلفة، إذ شملت البيانات الأساسية للمشاركين، مثل دورهم في العملية التعليمية، والمستوى الدراسي، والإمارة التي ينتمون إليها، لضمان تحليل أكثر دقة للنتائج.

وتطرقت الأسئلة إلى مدى رضا الطلبة والمعلمين عن الكتب الرقمية، ومدى توافقهم مع فكرة أنها توفر تجربة تعليمية أفضل من الكتب الورقية، مع إمكانية اختيار الميزات التي يجدونها أكثر فائدة، مثل سهولة الحمل مقارنة بالكتب الورقية، وإمكانية البحث السريع عن المعلومات، والتفاعل مع المحتوى من خلال الفيديوهات والروابط، والإسهام في تقليل استهلاك الورق والحفاظ على البيئة، وإمكانية الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان عبر الأجهزة الذكية.

في المقابل، يتيح الاستبيان للمشاركين تحديد أبرز التحديات التي تواجههم عند استخدام الكتب الرقمية، ومن بينها ضعف الاتصال بالإنترنت، وصعوبة القراءة من الشاشة، وعدم توافر جميع الكتب بصيغة إلكترونية، إضافة إلى قلة التفاعل مقارنة بالكتب الورقية.

ويتناول الاستبيان تفضيلات المجتمع التعليمي بشأن الكتب الدراسية، إذ يتيح للمشاركين الاختيار بين الكتب الرقمية فقط والكتب الورقية فقط، ومزيج بين الاثنين، ويشمل أيضاً استطلاعاً حول الوسائل التي يفضلها الطلبة والمعلمون للوصول إلى الكتب الإلكترونية، سواء عبر تطبيقات الهواتف المحمولة والمواقع الإلكترونية، أو المنصات التعليمية الرسمية، إضافة إلى تحديد المواد الدراسية التي يفضلون أن تكون متاحة بصيغة إلكترونية.

وفي ختام الاستبيان وفرت الوزارة مساحة للمشاركين لتقديم اقتراحاتهم حول كيفية تحسين تجربة استخدام الكتب الرقمية في المدارس، بهدف تطوير المحتوى الإلكتروني وجعل التجربة أكثر فاعلية وسهولة في الاستخدام.

وأكدت الوزارة ضرورة مشاركة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور في هذا الاستبيان، حيث ستساعد نتائجه في تحسين جودة الكتب الرقمية، وصياغة استراتيجيات جديدة لدعم التعليم الإلكتروني، بما يتماشى مع توجهات الدولة بتعزيز الابتكار في القطاع التعليمي.

ودعت جميع أفراد المجتمع التعليمي إلى التفاعل مع هذا الاستبيان بجدية، والإسهام في تقديم آرائهم ومقترحاتهم، كونهم يُعدّون جزءاً أساسياً من عملية تطوير التعليم في الدولة.

. تحليل فاعلية الكتب الرقمية مقارنة بالورقية، ودراسة مدى توافق المجتمع التعليمي معها.