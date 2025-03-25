مدارس تنمي إبداعات الطلبة بتصميم "أجمل بطاقة تهنئة للعيد"

أطلق عدد من المدارس الحكومية والخاصة مبادرات تربوية متميزة لتنمية إبداعات الطلبة عبر مسابقات لتصميم أجمل بطاقة تهنئة للعيد، مستهدفة مشاركة الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.

وتهدف المسابقات ،إلى تنمية الحس الفني والإبداعي لدى الطلبة، وتعزيز مشاعر الفرح والانتماء بالمناسبات الدينية، في أجواء تنافسية مشوقة.

وأكد عدد من مديري المدارس ل"الإمارات اليوم " أن هذه المبادرة تأتي في إطار الأنشطة اللاصفية التي تنظمها المدارس لإثراء العملية التعليمية، وتنمية مهارات الطلبة في استخدام أدوات التصميم الحديثة،

واشارت إلى أن باب المشاركة مفتوح أمام الطلبة لتصميم بطاقة تهنئة إلكترونية باستخدام منصات مثل Canva، وAdobe Express، وPiktochart، أو أي منصة إلكترونية مناسبة.

وأضافوا أن هناك لجان للتقييم لاختيار الفائزين وفق عدة معايير، أهمها: الإبداع في التصميم، وتناسق الألوان والعناصر، ووضوح الرسالة، وجمال الخط، بالإضافة إلى التزام التصميم بروح العيد.

وتُعد هذه المسابقات فرصة لتعزيز مهارات الطلبة الرقمية، وتشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم بطريقة مبتكرة، في الوقت الذي سيتم فيه تكريم الفائزين بجوائز مميزة تشجيعًا لهم على التميز والاستمرار في الإبداع.

ولاقت هذه المبادرة تفاعلاً واسعاً من قبل أولياء الأمور والمعلمين في الميدان التربوي، الذين أعربوا عن سعادتهم بإتاحة مثل هذه الفرص التعليمية التفاعلية التي تدمج بين التقنية والهوية الثقافية والدينية.