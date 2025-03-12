«التعليم العالي» تُقلّص المستندات المطلوبة للاعتراف بالمؤهلات الجامعية بنسبة 71%

كشف وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث، أحمد إبراهيم السعدي، أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير منظومة الاعتراف بالمؤهلات الجامعية، أسهمت في تقليص الوقت المطلوب لإنجاز المعاملة بنسبة 30%، كما تم تقليص عدد البيانات والمستندات المطلوبة بنسبة 71%، وقال السعدي في تصريحات إعلامية نشرتها الوزارة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: «بعد انتهاء الطالب من دراسته في الخارج يتقدم إلى خدمة طلب الاعتراف بالمؤهلات على الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث يمر الطلب بمراحل عدة للتدقيق والتأكد من المعلومات ومن صحة المؤهل الدراسي، وأن الشخص درس في هذه الجامعة بالفعل، وتم منحه هذا المؤهل، وتتم عملية التدقيق والتأكد من خلال التعاون مع شركات مزودي الخدمة ومع الجهات الحكومية والجامعات في الخارج»، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مشاريع عدة للربط الإلكتروني مع الجهات المعنية خارج الدولة في المرحلة المقبلة.

وأضاف: «الخطوة الثانية في عملية الاعتراف بالمؤهل خاصة بالتأكد من صدقية واعتماد جهات الاعتماد الأكاديمي لهذه المؤسسات في الخارج»، وأكّدت الوزارة أن «Dataflow» و«QuadraBay» هما وكالتان خارجيتان معتمدتان للتحقق من المؤهلات، وهما شريكان موثوقان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفتت إلى أن الاعتراف بالمؤهل يتم عبر مرحلتين، الأولى التحقق من صحة المؤهل، والثانية الاعتراف بالمؤهل.