وجبات منزلية بديلة بسبب إيقاف خدمة المقصف المدرسي في رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت إدارات المدارس عن إيقاف خدمة المقصف المدرسي خلال الشهر الفضيل، ما يستدعي من أولياء الأمور تحمل مسؤولية توفير وجبات غذائية متكاملة لأبنائهم من المنزل، لضمان حصولهم على العناصر الغذائية الضرورية التي تعينهم على متابعة يومهم الدراسي بنشاط وحيوية.

التغذية واليوم الدراسي

وقالت المدارس في إشعاراتها لأولياء الأمور والتي اطّلعت " الإمارات اليوم" على مضمونها: "يعد توفير وجبة صحية متكاملة أمرًا بالغ الأهمية للطلبة، خاصة أن اليوم الدراسي في رمضان يتميز بتقليص عدد الساعات وزيادة التركيز على الدروس الأساسية. لذا، فإن نوعية الطعام المقدم للطالب تلعب دورًا رئيسيًا في مستوى تركيزه وأدائه الأكاديمي، حيث يُنصح بأن تحتوي وجبته على مصادر غنية بالبروتين، والكربوهيدرات المعقدة، والدهون الصحية".



فئات طلابية

تأتي هذه الخطوة في إطار مراعاة الطلبة الصائمين وغير الصائمين، حيث أن الطلبة الأصغر سنًا، أو غير المكلفين بالصيام، يحتاجون إلى تناول وجبة صحية خلال اليوم الدراسي لضمان توازن طاقاتهم، لذا، أوصت المدارس أولياء الأمور بتزويد أبنائهم بوجبات غير مثيرة لحساسية الطلبة الصائمين، مع تجنب الأطعمة ذات الروائح القوية أو المأكولات التي قد تسبب إزعاجًا لمن يمتنعون عن الطعام حتى موعد الإفطار.

النشاط والتركيز

وشددت المدارس على ضرورة تزويد الطلبة بزجاجة ماء كافية للاستخدام خلال اليوم الدراسي، نظرًا لأن الماء يعد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الجفاف، خاصة في الأجواء الحارة.

ودعت أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على شرب الماء بانتظام، حتى لو لم يشعروا بالعطش، لتعزيز التركيز والانتباه خلال الحصص الدراسية.