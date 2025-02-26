«التربية» تشارك في منتدى سيريوس للمواهب

شاركت وزارة التربية والتعليم في منتدى سيريوس للمواهب، الذي نظمته مؤسسة «الموهبة والنجاح» التعليمية في إقليم سيريوس الفيدرالي الروسي، وعُقد في أبوظبي من 23 إلى 25 فبراير الجاري، في إطار تعزيز التعاون التعليمي بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية.

وجمع المنتدى نخبة من التربويين والخبراء والأكاديميين، بهدف تبادل المعارف في مجالات التعليم، والتكنولوجيا، والبيئة، والرياضة، والفنون.

وأكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، أن منتدى سيريوس للمواهب يشكل محطة رئيسة في مسيرة التعاون بين الإمارات وروسيا في قطاع التعليم، مشيرةً إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز بيئة داعمة للابتكار والموهبة، إلى جانب ما توفره مثل هذه الفعاليات من آفاق جديدة للتعاون بين المؤسسات التعليمية في الإمارات ونظيراتها الدولية، ما يسهم في تطوير السياسات التعليمية، وتبني أحدث التقنيات والممارسات التي تضمن تحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة.

وقالت إن مشاركة الوزارة في المنتدى تأتي في إطار حرصها على استكشاف أساليب جديدة لتنمية المواهب وتعزيز بيئة التعلم الإبداعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في الاستثمار في العقول المتميزة من خلال تمكين الطلبة وتزويدهم بالمعرفة والخبرات المتقدمة، لافتة إلى أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لربطهم ببيئات تعليمية متطورة تسهم في صقل مهاراتهم وتحفيز قدراتهم الإبداعية من خلال التفاعل مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات العلمية المختلفة، ما يعزز فرص تبادل المعرفة والتجارب الناجحة، ويدعم بناء جيل من المبتكرين القادرين على مواكبة تطورات المستقبل.

وجاءت مشاركة وزارة التربية والتعليم في المنتدى، في سياق الاحتفال باليوم الإماراتي للتعليم الذي يصادف 28 فبراير، وتأكيداً على شعاره الملهم «كلنا نعلّم وكلنا نتعلّم»، لتعكس حرص الوزارة على تطوير بيئة تعليمية شاملة تتيح لكل فرد فرصة التعلم والنمو المستمر، وتكون خير وسيلة للاحتفاء بهذه المناسبة المميزة عبر التشجيع على التعاون والتبادل المعرفي المتواصل، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وتعزيز قيمة التعليم كهدف راسخ وأداة أساسية لبناء الإنسان وتمكين المواهب وتطويرها.

وشهد المنتدى مشاركة فاعلة من وفد الوزارة، الذي شارك بجلسات حوارية وورش عمل علمية، تناولت موضوعات حيوية، مثل التغير المناخي وتأثيره على التربة، وتصميم المدن المستدامة، والتطورات الحديثة في التكنولوجيا الحيوية الطبية.