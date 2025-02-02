شرطة أبوظبي تعزز وعي الطلبة بمخاطر «التنمر المدرسي»

نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي ورشة توعية تثقيفية بشأن مخاطر الإساءة والتنمر لطلبة مدرسة صير بني ياس للشراكات التعليمية في أبوظبي، ضمن اهتمامها المستمر بتعزيز المفاهيم الأساسية عن التنمر المدرسي وتوعية الطلبة بطرق الوقاية منه.

وأكدت الورشة أهمية الاسترشاد بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، بشأن برنامج «دليل الوقاية من التنمر في المدارس» الذي نفذه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمدارس وزارة التربية والتعليم، واستهدف الطلبة ومديري ومديرات المدارس والمرشدين والمرشدات الأكاديميين والممرضين والممرضات.

صمم البرنامج ليلائم الإمارات بعد مراجعة أكثر من 13 برنامجاً دولياً ناجحاً.

وقال نائب المدير للشؤون الإدارية والعمليات بمديرية شرطة المناطق الخارجية ورئيس فريق الفعاليات والشراكات العميد محمد حسين الخوري، إن التنمّر يعد أحد أخطر الظواهر المنتشرة في العديد من المجتمعات.

وأوضح أن الورش التوعوية للوقاية من التنمر مستمرة في جميع المدارس الحكومية والخاصة بهدف تعزيز المفاهيم الأساسية عنه، وكيفية التعامل مع المتنمرين، وتوعية الطلبة وتزويدهم بالمعارف والمفاهيم الصحيحة لبناء جيل متعلم ومتسلح بالفكر.

وأكدت رئيس قسم الخدمات المساندة بمركز شرطة الفلاح ونائب رئيس فريق الفعاليات والشراكات، المقدم دكتور فاتن محمد مناحي، اهتمام شرطة أبوظبي بمثل هذه الورش والمحاضرات التوعوية في البيئة المدرسية لتعزيز الوعي بالأضرار الواقعة على الطلبة من التنمر، وما ينتج عنه من تغيرات سلوكية للأبناء، وتصرفات عدوانية، داعية أولياء الأمور إلى التعاون المستمر مع إدارة المدرسة وطلب المساعدة من المختصين في الجهات المعنية لعلاج المشكلات الناجمة عن التنمر.

واستعرضت المدرب فاخرة حمد الفزاري في مسرح المدرسة أضرار التنمر اللفظي وتأثيراته على سلوكيات الأطفال من الناحية العاطفية والنفسية، وقد يمتد لينعكس على حياتهم مستقبلاً، مؤكدة أهمية التعامل السريع من خلال احتواء الطفل المُتنمر عليه ووقايته.