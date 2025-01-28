"الوعظ والتعليم".. دبلوم مهني جديد لتطوير الكفاءات الوطنية الدينية والتربوية

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وجامعة جميرا، عن إطلاق برنامج الدبلوم المهني في الوعظ والتعليم، لتطوير الكفاءات الوطنية في المجالات الدينية والتعليمية، وذلك بموجب مذكرة التفاهم تعزز التعاون المشترك في المجالات الدينية والتربوية، بما يتماشى مع رؤية إمارة دبي وتوجهات دولة الإمارات نحو بناء مجتمع واعٍ ومتعلم.

ويشمل البرنامج مساقات متنوعة، لتعزيز المهارات الأساسية والتخصصية للمشاركين، مع التركيز على تطوير الكفاءات في مجالات الاتصال الفعال، والتعامل مع الشبهات، والأمن الفكري، وحل المشكلات، وتقديم محتوى شرعي متخصص، يشمل فقه الطهارة والصلاة، وفقه الزكاة والصيام والحج، وأصول الخطابة وفن الإلقاء.

تأهيل كوادر وطنية

قال رئيس جامعة جميرا الدكتور منير الذيبي :" يعكس إطلاق البرنامج التزام الجامعة بتأهيل كوادر وطنية تسهم في التنمية المجتمعية والدينية، مع التركيز على ترسيخ القيم الإماراتية وتعزيز مفهوم التعلم المستمر، مضيفا أن الشراكة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تمثل نموذجًا للتعاون المؤسسي الهادف إلى تحقيق الأهداف الوطنية.

وأكد عميد كلية الدراسات الإسلامية في الجامعة الدكتور محمد غالب، أن الدبلوم يشكل نقلة نوعية في إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على التعامل مع القضايا الدينية والاجتماعية، بروح من الوسطية والاعتدال، إذ يركز البرنامج على تعزيز المهارات اللازمة لمعالجة تحديات العصر، بما يتماشى مع القيم الإسلامية السمحة ورؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

تطوير الكفاءات الوطنية

وأفادت مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عوشة أحمد عبيد، بأن هذا البرنامج يعكس الالتزام بتطوير الكفاءات الوطنية الدينية والتعليمية وفق أعلى المعايير العالمية، مؤكدة أن البرنامج يشكل جزءًا من استراتيجية الدائرة لتعزيز الجهود الوطنية في بناء مجتمع مستدام يقوم على العلم والمعرفة، مع مراعاة القيم الإسلامية السمحة.

وأضافت أن هذه المبادرة تركز على إعداد كوادر تمتلك المهارات والقدرات اللازمة للتعامل مع التحديات الحديثة، سواء في المجال الديني أو الاجتماعي، وأن التعاون مع جامعة جميرا يمثل خطوة محورية، حيث يعمل الجانبان على تقديم برنامج أكاديمي مبتكر يلبي احتياجات العصر، مع التركيز على تأهيل قيادات وطنية قادرة على التأثير الإيجابي في المجتمع.