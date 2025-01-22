السماح بالعمل في التعليم لجميع التخصصات من المواطنين والمقيمين

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي مبادرة «كن معلِّماً»، الأولى من نوعها في دولة الإمارات، والمفتوحة للمواطنين الإماراتيين والمقيمين من مختلف المجالات، وتقدم لهم فرصة بدء مسيرة مهنية جديدة في القطاع التعليمي، بعد نجاحهم في دبلوم دراسات عليا معتمَد مدته عام واحد في مجال التعليم.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التنوع في كوادر المعلمين، وسد الثغرة بين المعارف النظرية والتطبيقية، وتستهدف مَن يمتلكون مهارات تواصُل قوية وشغفاً بمشاركة المعارف، وحددت الدائرة 28 يناير الجاري آخر موعد للتسجيل في البرنامج.

وأكدت الدائرة أنها تتكفل بالدفعة الأولى التي تضم 125 مرشحاً، ويتم اختيارهم بدقة للانضمام إلى برنامج تدريبي مكثف مدته عام واحد للحصول على دبلوم دراسات عليا، وذلك بالشراكة مع عدد من مؤسسات التعليم العالي الرائدة في أبوظبي والعين، بما فيها جامعة أبوظبي وجامعة العين وكلية الإمارات للتطوير التربوي، وسيتم توظيف المرشحين الناجحين في مدارس الشراكات التعليمية في مختلف أنحاء الإمارة.

وقالت الدائرة إن مدارس الشراكات التعليمية تسعى لإتاحة الفرصة لأصحاب الخبرات من مختلف المجالات المهنية للعمل في مجال التعليم، للاستفادة من الكوادر التي تمتلك المعرفة أو الخبرة الحياتية في قطاعات متنوعة للإسهام في تشكيل مسيرة تعلّم طلبتنا، مشيرة إلى إيمانها بأن الخبرات المتنوعة في مجالات مختلفة تسهم في إثراء الفصول الدراسية ورفدها بخبرات ووجهات نظر عالمية تحفز الفضول وتعزز التعلم التطبيقي لدى الطلبة.

ودعت الدائرة المواطنين والمقيمين، ممن يمتلكون خبرة مهنية في مجال الأعمال، أو الهندسة، أو التصميم، أو الرعاية الصحية، أو أي مجال آخر، حتى وإن كانوا من المتقاعدين أو أولياء الأمور المتفرغين لرعاية أسرهم، إلى اغتنام هذه الفرصة الذهبية لانضمام إلى أكثر المهن إلهاماً، حيث سيشاركون خبراتهم ومعرفتهم، ويسهمون في رفد قطاع التعليم لبناء إرث مستدام يتركون فيه بصمتهم، مشيرة إلى أن هذه التجربة الفريدة يمكن أن تسهم في تشكيل مستقبل التعليم وإلهام العقول الشابة.

وأشارت الدائرة إلى أنه تم عقد شراكة مع جامعة أبوظبي وجامعة العين وكلية الإمارات للتعليم المتقدم، لتقديم دبلوم دراسات عليا معتمد في التعليم لمدة عام واحد، وقد تم تصميم هذا البرنامج لتزويد المقبولين بالمهارات اللازمة للتدريس، حيث يمثل فرصة تعليمية فريدة، سواء كان المتقدم يتصور نفسه مدرساً بدوام كامل أو بدوام جزئي، أو مدرس بديل، أو حتى مدرس خاص.

وحددت الدائرة ثلاثة معايير للقبول في البرنامج التعليمي، تشمل أن يكون المتقدمين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، وأن يكونوا من حملة البكالوريوس (في أي مجال) من جامعة معتمدة، ويبلغون من العمر 25 عاماً فأكثر، مشيرة إلى أنها ستتكفل بالدفعة الأولى التي تضم 125 مرشحاً، ويتم اختيارهم بدقة للانضمام إلى برنامج تدريبي مُكثف مدته عام واحد للحصول على دبلوم دراسات عليا، وسيتم توظيف المرشحين الناجحين في مدارس الشراكات التعليمية في مختلف أنحاء الإمارة.

وشددت على أن البرنامج التعليمي سيقدم منهاج المعارف والمهارات والأدوات اللازمة لإعداد المعلمين المستقبليين تماشياً مع مفاهيم التدريس الحديثة، حيث يشمل أساسيات تطوير الخطط التعليمية، وأنشطة تحسين تجارب التعلّم، وتطوير أدوات التقييم الفعّالة، كما يركز الدبلوم على إدارة الفصول الدراسية، والقيادة، واستراتيجيات التواصل، بهدف تعزيز بيئة تعليمية تفاعلية وملهمة، كما سيتعرّف المشاركون في البرنامج على أساليب التدريس المبتكرة، وسبل توظيف التكنولوجيا لتعزيز تأثير العملية التعليمية بشكل مستمر، كما سيكتسبون معرفة وخبرة متعمقة في مجال استراتيجيات التعليم، وتقنيات تحفيز الطلبة، وطرق التكيف مع احتياجات التعليم المتنوعة.

ويشكل برنامج «كن معلّماً» فرصة استثنائية لترك إرث مستدام من خلال التعليم، حيث يتيح للمشاركين إثراء الفصول الدراسية ورفدها بمنظورات عملية، وتعزيز تجارب التعلم، وتمكين الجيل القادم من طلبة مدارس الشراكات التعليمية، مشيرة إلى أن التقدم بطلب الانضمام، للبرنامج سيكون عبر: https://apply.adek.ae/ar/

4 مهارات

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن «كن معلماً» هو برنامج توظيف يفتح المجال أمام الأفراد من جميع القطاعات والمجالات، للإسهام بخبراتهم المهنية الحياتية في إثراء الفصول الدراسية، حيث يتضمن البرنامج، الممول كاملاً من جانبها، على دبلوم دراسات عليا معتمد مدته عام واحد، بهدف تدريب المهنيين من مختلف التخصصات ليصبحوا معلمين مؤهلين للانضمام والعمل في مدارس الشراكات التعليمية، مشيرة إلى أن البرنامج سيمكن المرشحين الناجحين من امتلاك أربع مهارات، إضافة إلى القدرة على استخدام التكنولوجيا التعليمية في التدريس والتقييمات.

. 3 معايير للقبول، تتضمن أن يكون المتقدم من مواطني الإمارات والمقيمين فيها، وأن يحمل شهادة البكالوريوس، ويبلغ 25 عاماً فأكثر.

. «التعليم والمعرفة»: الدفعة الأولى تضم 125 مرشحاً، ويتم اختيارهم بدقة للانضمام إلى برنامج تدريبي مُكثف مدته عام واحد، للحصول على دبلوم دراسات عليا.