تطبيق نظام إدارة السلوك الطلابي من أول يوم في مدارس حكومية وخاصة

أعلنت مدارس حكومية وخاصة جاهزيتها بنسبة 100% لاستقبال وتأمين عودة مثالية للطلبة وتنفيذ المخطط الدراسي منذ اليوم الأول بالفصل الدراسي الثاني، للعام الأكاديمي 2024-2025. وأشارت إلى تطبيق نظام إدارة السلوك من اليوم الأول للدراسة، وحددت 20 مخالفة سلوكية سيتم توقيع عقوبة على أي طالب يرتكب أياً منها، وتتدرج فيها العقوبة حسب نوع المخالفة، وراوحت بين حسم أربع درجات والرسوب في العام الدراسي.

وتفصيلاً، نفذت المدارس خططاً استباقية متكاملة قبل نهاية عطلة الشتاء، للإعداد لاستقبال الطلبة في الفصل الدراسي الجديد عبر تطوير وتحسين ودعم البيئة المدرسية بكل عناصرها من كوادر تربوية وبنية تحتية وخدمات مساندة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز كل الاستعدادات قبل عودة الطلبة لمقاعدهم.

وشهدت عطلة الفصل الأول تنظيم وزارة التربية والتعليم أسبوع التدريب التخصصي، وذلك ضمن استعداداتها للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2024–2025 وذلك بمشاركة أكثر من 24 ألف كادر تربوي، وفرت أكثر من 240 ساعة تدريبية من بينها 66 ورشة عمل تضم ست ورش مخصصة للقيادات المدرسية، و45 ورشة مخصصة للمعلمين، إضافة إلى 15 ورشة مخصصة للوظائف الداعمة، وذلك لصقل مهارات المعلمين وإتاحة المجال لتبادل الخبرات التربوية ضمن بيئة تعليمية تتبنى الابتكار والريادة.

الغياب

وأرسلت مدارس رسائل إلى ذوي الطلبة أكدت فيها أهمية الحضور الكامل باعتباره أمراً بالغ الأهمية للطلاب للمشاركة الكاملة في فرص التعلم والأنشطة التي تقدمها المدارس، وأشادت بالطلبة الذين حضروا جميع أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول، وسيتم تكريمهم ومنحهم شهادة حضور بنسبة 100% خلال اجتماع الفصل الدراسي الثاني. ودعت ذوي الطلبة الذين سيتغيبون خلال الفصل الدراسي الثاني لسبب وجيه إلى إرسال بريد إلكتروني إلى مدرس الفصل للتأكد من وضع علامة على الغياب على أنه مسموح به.

إدارة السلوك

وأشارت المدارس إلى تطبيق نظام إدارة السلوك من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وحددت 20 مخالفة سلوكية سيتم توقيع عقوبة على أي طالب يرتكب أياً منها، مبررة ذلك بفرض النظام وتوفير بيئة تربوية آمنة لجميع الطلبة، فيما تدرجت العقوبة حسب نوع المخالفة، وراوحت بين حسم أربع درجات والرسوب في العام الدراسي.

الشهادات

ولفتت إلى أنه سيتم إصدار تقارير الفصل الدراسي الأول والاعتراف بالمواهب والإنجازات المتنوعة للطلبة والاحتفال بها من خلال جوائز مختلفة، حيث أسهم نظام إدارة السلوك في خلق بيئة تعليمية إيجابية، وحصول العديد من الطلاب على نقاط الإنجاز، وسيتم منح العديد من الطلاب شهادات تقدير والاحتفال بنجاحهم في اجتماعات الفصل الدراسي الثاني المقبل.

القرطاسية

ولفتت إلى أهمية التأكد من أن كل طفل يحضر القرطاسية والمخططات المطلوبة إلى المدرسة، وارتداء الزي الرسمي الصحيح لتعزيز الشعور بالوحدة والاستعداد للتعلم بين الطلاب، مع التأكد من نظافة الزي المدرسي وصيانته جيداً وجاهزيته للفصل الدراسي الجديد.

. المدارس أرسلت رسائل لذوي الطلبة للتأكيد على أهمية الحضور الكامل، ودعت المتغيبين لسبب وجيه إلى إرسال بريد إلكتروني إلى مدرس الفصل.

. صقل مهارات أكثر من 24 ألف كادر تربوي خلال عطلة الفصل الأول.