لطيفة بنت محمد تشهد حفل تخريج جامعة دبي الطبية لـ 220 طالبة

شهدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، حفل تخريج جامعة دبي الطبية 2024، الذي أُقيم برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وشمل تخريج دفعتين جديدتين تضمان 220 طالبة في مختلف تخصصات البكالوريوس والدراسات العليا.

حضر حفل التخريج أعضاء مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، وأعضاء هيئة التدريس في جامعة دبي الطبية.

وأدت الطالبات قسم الإخلاص والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة، كما تميّز الحفل، الذي حمل شعار «الأم»، بالاهتمام بالأمهات والعائلات التي تمثّل الأساس في بناء المجتمعات ودعم الأبناء، وتمكين الطالبات من الوصول إلى النجاح.

وأشاد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس أمناء جامعة دبي الطبية، الفريق ضاحي خلفان تميم، بالتحوّل التاريخي الذي شهدته الجامعة، الذي يعكس نهج مؤسسها الراحل، الحاج سعيد لوتاه، ويجسّده مجلس أمناء المؤسسة بثقة واقتدار من خلال إنشاء صرح أكاديمي طبي يستمد إبداعه من إرثه العريق الممتد لنحو نصف قرن، ويتطلع بثبات نحو المستقبل، ليواصل مسيرته في الريادة والتميّز، بهدف تخريج كوادر صحية مزودة بالمهارات المهنية والقيم الإنسانية لتقديم رعاية صحية على أعلى المستويات المحلية والدولية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق الريادة في جميع المجالات.

وتحتفل جامعة دبي الطبية هذا العام بمرور أربعة عقود على تأسيسها، شهدت خلالها تحولات كبيرة من كلية متخصصة إلى جامعة رائدة في مجال التعليم الطبي، وبفضل توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ودعمه الكبير، تمكنت الجامعة من تحقيق إنجازات عديدة، لتصبح أول صرح علمي في المنطقة يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار مواكبة الجامعة للتطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم.